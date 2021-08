SP: Prefeitura de Mogi Guaçu publica edital de concurso com vagas na área de educação

A Prefeitura de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, divulgou o edital do concurso público para três vagas temporárias na área de educação. Os salários variam de R$ 2.312,25 a R$ 2.472. As inscrições começam dia 23 de agosto e seguem até 5 de setembro, no site da organizadora.

Segundo o edital, as vagas são para os cargos de nível superior: fonoaudiólogo (1 vaga), professor de educação básica I (1) e professor de educação básica II geografia (1).



Para participar, o candidato tem que pagar uma taxa de R$ 9,43. Após efetivação da inscrição, os interessados terão que fazer uma prova objetiva, prevista para o dia 26 de setembro, na própria cidade de Mogi Guaçu.

Ao todo, serão 50 questões de múltipla escolha, sendo dez de língua portuguesa, cinco de matemática e raciocínio lógico, dez de conhecimentos gerais e atualidades e 25 de conhecimentos específicos da área de atuação.

Os aprovados nesta etapa ainda terão análise de títulos, que deverão ser enviados pelo site da organização do concurso entre os dias 20 e 21 de outubro.

Cronograma: