Lotofácil: Apostadores de São Bernardo e Campinas estão entre os ganhadores

A Lotofácil desta segunda-feira foi dividida por oito apostadores de várias partes do país, mas três deles são do Estado de São Paulo. Dois deles são de Campinas e um de São Bernardo do Campo.

Os outros cinco felizardos que também ganharam a Lotofácil desta segunda-feira fizeram suas apostas em Belo Horizonte, Ouro Verde de Minas (MG), Pouso Alegre (MG), Patos (BA) e Canoas (RS). Cada um deles ganhou R$ 119.474,36.

Outros 755 apostadores acertaram quatorze números e cada um ganhou R$ 379,20. Na faixa dos treze acertos, 17.001 apostas levaram 13 números e faturaram R$ 25 cada.

Clique Aqui para ver os números sorteados pela Lotofácil.

Para o sorteio desta terça-feira, a Lotofácil vao pagar um prêmio de R$ 4 milhões para quem acertar as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

As casas lotéricas recebem apostas até 19h. A aposta simples custa R$ 2,50.

O sorteio da Lotofácil é realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Quina acumulou no sorteio de segunda-feira

A Quina não teve ganhadores no sorteio desta segunda-feira e o prêmio acumulou para esta terá em R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Setenta e três apostas acertaram quatro das cinco dezenas sorteadas e ganharam R$ 5.393,52, respectivamente

Na faixa de três acertos foram 4.622 apostas premiadas e cada uma delas levou para casa R$ 128,09.

Clique para ver os números sorteados nesta segunda-feira.

O sorteio da Quina também ocorre a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. A aposta da Quina pode ser feita até 19h e a aposta mínima custa R$ 2.

Super Sete também não teve ganhadores

Mais uma vez ninguém levou o prêmio da Super Sete no sorteio desta segunda-feira e a loteria promete pagar nesta quarta-feira um valor acumulado de R$ 2,9 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Dois apostadores, entretanto, acertaram 6 das sete dezenas sorteadas e cada um deles levou para casa a quantia de R$ 19.524,19.

Noventa e uma apostas acertaram a quina e faturaram R$ 613,00 cada uma delas.

Os números sorteados pela Super Sete nesta segunda-feira foram 0, 2, 0, 2, 9, 8, 0

O próximo sorteio da Super Sete é na quarta-feira (18). Diferentemente das demais loterias, o sorteio da Super Sete ocorre na parte da tarde, a partir das 15h, e as casas lotéricas recebem as apostas até momentos antes do sorteio. O volante simples, com 7 números, custa R$ 2,50.

Como as demais loterias, o sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga o resultado no site e nas suas redes sociais.