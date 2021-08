Polícia prende homem que filmou morte de cachorros a machadadas e descobre cemitério de animais no CE

A Polícia Civil do Ceará prendeu um homem acusado de matar dois cachorros com golpes de machado e divulgar as imagens em redes sociais. Durante as buscas, os agentes encontraram um cemitério clandestino de animais em um sítio localizado na zona rural de Campos Sales, no interior do estado.

A prisão do homem ocorreu na segunda-feira (16) durante uma ação conjunta das polícias Civil e Militar. As buscas começaram depois que as imagens dos dois cachorros sendo mortos começaram a circular nas redes.



Os agentes identificaram o sítio e foram ao local, onde encontraram o homem e o machado usado para matar os animais. Além disso, foram encontradas diversas ossadas e carcaças de cães e gatos jogadas pelo terreno.

Outros dois homens que também aparecem nas imagens da morte dos cachorros também foram identificados e são procurados, segundo reportagem do site G1. A polícia também faz diligências atrás de uma mulher, apontada como a mandante dos crimes.

O caso foi registrado na Delegacia Municipal de Campos Sales. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem detido foi ouvido e liberado, mas continua sendo investigado.