Confira as dezenas sorteadas na Lotofácil desta sexta-feira

A Lotofácil, concurso 2307, pode pagar R$ 1,5 milhão ao apostador que adivinhar as 15 dezenas sorteadas na noite desta sexta-feira (dia 13).

São elas:

01 – 04 – 05 – 06 – 08

09 – 11 – 12 – 13 – 14

15 – 17 – 19 – 20 – 23

Um único apostador da cidade de Uberaba, em Minas Gerais, levou para casa o prêmio de R$ 3.566.055,04 na Lotofácil da última quinta-feira (12).

Além do sortudo, outros 286 apostadores acertaram 14 números e também foram premiados com R$ 1.538,10 cada um.

Na faixa dos 13 acertos, 10.136 apostas ganharam R$ 25 cada uma.

Clique para ver os números sorteados para a Lotofácil desta quinta-feira.

Quina

A Quina, concurso 5631, pode pegar a bolada de R$ 16,5 milhões àquele que acertar as cinco dezenas.

Confira:

22 – 26 – 32 – 42 – 45

Ontem mais uma vez ninguém acertou a Quina e, por isso, a loteria seguiu acumulada.

Outros167 apostadores fizeram a quadra (quatro pontos) e quase morderam o prêmio milionário. Cada um deles vai ganhar R$ 5.874,83.

Outros 12.141 apostadores acertaram três dezenas – o chamado terno – e ganharam prêmios individuais de R$ 121,51.

Clique para ver os números sorteados para a Quina nesta quinta-feira.

Lotomania

O concurso 2204 da Lotomania pode pagar R$ 2,3 milhões ao apostador que adivinhar as 20 dezenas da noite.

Veja o resultado:

01 – 04 – 13 – 27 – 35

36 – 38 – 46 – 54 – 55

56 – 59 – 60 – 63 – 69

74 – 78 – 81 – 82 – 99

Na terça-feira passada (dia 10), não houve acertadores das faixas de 20 e 19 pontos.

Cinquenta e três pessoas, porém, levaram R$ 2.804,42 por terem adivinhado 18 pontos.

Relembre aqui o sorteio da Lotomania.

Super Sete

Metro World News

À tarde rolou o sorteio da Super Sete, concurso 130.

A sequência da sorte foi a seguinte:

9 – 0 – 6 – 0 – 6 – 7 – 2

Ninguém acertou os sete números. Assim, a Super Sete pode pagar R$ 2,8 milhões na segunda-feira (dia 16).

Na faixa dos seis pontos, três pessoas ganharam R$ 12.588,64.

Quem adivinhou cinco dos sete números – 55 apostas – levou R$ 980,93 cada.

Sabe como funcionam os sorteios? Entenda

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.