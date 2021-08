Mega-Sena pode pagar R$ 2,5 milhões; veja os números desta quinta-feira

A Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 2,5 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2399, sorteado na noite desta quinta-feira (12), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

Os números de hoje são:

27 – 35 – 42 – 44 – 51 – 52

Este foi o segundo sorteio da Mega-Sena na dos Pais, que tem concurso, ainda, no próximo sábado (14). Normalmente os sorteios são realizados na quarta-feira e no sábado.



No último sorteio, realizado na terça-feira (10), um único apostador de Mogi-Mirim, no interior de São Paulo, tirou a sorte grande e levou para casa a bagatela de R$ 60.902.054,13.

Setenta e oito apostadores chegaram bem perto de morder uma fatia dessa grana, mas acertaram apenas cinco das seis dezenas sorteadas e cada um ganhou R$ 43.757,99. O sorteio da Mega-Sena pagou ainda R$ 899,44 para cada uma das 5.421 apostas.



As pessoas podem fazer suas apostas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O valor da aposta mínima, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.



Quina

O concurso 5630 da Quina está acumulado e pode pagar R$ 14,6 milhões para quem acertar a faixa principal, segundo a Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados hoje:

07 -09 – 20 – 23 – 76

No último sorteio, realizado na quarta-feira (11), 128 apostas acertaram 4 dezenas e ganharam R$ 7.678,51 cada e 11.046 acertaram o terno, e cada um ganhou R$ 133,80.

Para concorrer na Quina, o apostador deve preencher o volante com 5 números entre os 80 possíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar as 5 dezenas sorteadas, mas ganha também quem acertar 4, 3 e 2 dezenas.

O jogador pode ainda optar por aumentar o número de dezenas no preenchimento do volante, até 15, mas o preço da aposta sobe para R$ 6.006,00.



A aposta simples da Quina custa R$ 2 e pode ser feita até 19h em qualquer casa lotérica.



Lotofácil

Famosa por pagar prêmios para vários ganhadores na maioria dos concursos, a Lotofácil acumulou no último sorteio e hoje o apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa no concurso 2306 vai levar para casa um prêmio de R$ 3,5 milhões.

Confira os números sorteados:

01 – 04 – 05 – 06 – 07

08 – 09 – 11 – 14 – 15

16 – 18 – 20 – 21 – 22

No concurso 2305, sorteado na quarta-feira (11) duzentos e cinquenta e dois apostadores acertaram a faixa dos 14 pontos no sorteio desta quarta-feira e cada um deles ganhou R$ 1.745,03.

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

É possível ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50 e pode ser feita até as 19h em qualquer casa lotérica do País ou pela internet.

Para tentar botar a mão nessa grana toda, o apostador deve preencher seu volante e realizar sua aposta até 19h nas casas lotéricas. A aposta simples custa R$ 2,50.

Sabe como funcionam os sorteios? Entenda

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.