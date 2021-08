Lotofácil: confira as dezenas desta quarta-feira

A Lotofácil, concurso 2305, pode pagar R$ 1,5 milhão ao acertador das 15 dezenas desta quarta-feira (dia 11).

Confira o resultado aqui:

01 – 05 – 07 – 08 – 10

11 – 14 – 16 – 17 – 18

19 – 22 – 23 – 24 – 25

No sorteio de terça-feira (dia 10), um apostador de Natal, no Rio Grande do Norte, levou para casa o prêmio de R$ 1.424.500,12 da Lotofácil.

Leia também:

Taxas de ocupação de UTI para pacientes covid estão em torno de 45% no Estado de SP, aponta governo

Covid-19: Prefeitura de SP anuncia vacinação do público até 18 anos e ‘virada’ de imunização

Bombeiros salvam menino de 2 anos que ficou com cabeça presa em panela de pressão, em Goiás

Também foram premiados os 298 acertadores da faixa dos 14 números, com R$ 1.431,85, e os 9.296 da faixa das 13 dezenas, com R$ 25.

Clique e veja os números sorteados nesta terça-feira para a Lotofácil.

Quina

Hoje também foi noite de Quina. O concurso 5629 sorteou R$ 12,5 milhões. A bolada pode sair para quem adivinhar as cinco dezenas da sorte.

São elas:

10 – 11 – 42 – 44 – 64

Ninguém acertou a faixa principal da Quina ontem e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

Sessenta e nove apostas acertaram a quadra (quatro pontos) e cada uma delas recebeu R$ 11.459,22. O terno (três acertos) foi marcado por nada menos do que 6.743 apostas e cada uma delas ganhou R$ 176,33.

Clique aqui para ver os números sorteados para a Quina desta terça-feira.

Super Sete

Por volta das 15h, rolou a Super Sete, concurso 129.

A sequência da sorte foi a seguinte:

4 – 6 – 1 – 4 – 1 – 1 – 7

Ninguém adivinhou os sete números. Assim, o prêmio passa para R$ 2,7 milhões na sexta-feira (dia 13).

A primeira faixa de premiação foi a de cinco certos. Quarenta e seis pessoas levaram para casa R$ 1.129,01.

Tem Mega-Sena amanhã

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Nesta semana, a Mega-Sena foi sorteada na terça-feira e um novo prêmio corre amanhã, fugindo aos padrões da loteria mais famosa do Brasil, que costuma correr às quartas-feiras.

Um único apostador de Mogi-Mirim, no interior de São Paulo, tirou a sorte grande no sorteio de ontem e levo a bagatela de R$ 60.902.054,13.

Setenta e oito apostadores chegaram bem perto de morder uma fatia dessa grana, acertando apenas cinco das seis dezenas sorteadas. Cada um ganhou R$ 43.757,99.

O sorteio da Mega-Sena pagou ainda R$ 899,44 para cada uma das 5.421 apostas que marcaram a quadra.

Para ver os números sorteados nesta terça-feira, clique aqui.

O próximo sorteio da Mega-Sena vai sortear prêmio de R$ 2,5 milhões.

Sabe como funcionam os sorteios? Entenda

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.