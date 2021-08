Já quitou o licenciamento 2021? Placas 5 e 6 devem pagar até dia 31

Termina no dia 31 o prazo para donos de carro de São Paulo com placa final 5 e 6 quitarem o licenciamento anual obrigatório de 2021.

Para pagar o licenciamento, é necessário que o veículo não tenha pendências com o IPVA ou com multas atrasadas. Nesses casos, será necessário quitar as pendências antes de pagar o licenciamento 2021.

Uma vez que o veículo esteja com IPVA e multas em dia, basta dirigir-se à qualquer caixa de autoatendimento ou pelo Internet Banking e efetuar o pagamento usando o número do Renavam. O imposto tem valor único para carros usados, de R$ 89,91. Os carros zero km pagam R$ 131,80.

Um dia após o pagamento do licenciamento, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) já estará disponível para download nos sites do Detran.SP, Poupatempo e Denatran. O contribuinte pode imprimir o comprovante em papel sulfite ou baixar no celular.

O Detran.SP não envia mais o documento por correio, como ocorreu nos anos anteriores.

O motorista flagrado com veículo sem licenciamento pode ter seu carro apreendido ao pátio do Detran e será multado em R$ 293,47, além de levar sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Dirigir carro sem licenciamento é considerado infração gravíssima, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito.

Veja calendário de licenciamento 2021: