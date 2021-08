Confira as dezenas da Mega-Sena que podem pagar R$ 65 milhões nesta terça-feira

A Mega-Sena, concurso 2398, pode pagar nada menos do que R$ 65 milhões ao felizardo que adivinhar as seis dezenas sorteadas na noite desta terça-feira (dia 10).

São elas:

08 – 17 – 30 – 36 – 54 – 59

No sorteio do último sábado (dia 7), mais uma vez ninguém levou o prêmio principal e, por isso, ele acumulou.

Outros 79 apostadores bateram na trave e acertaram a quina (cinco pontos). Sendo assim, cada um levou para casa R$ 60.862,18.

Também receberam prêmios da Mega-Sena os acertadores da quadra (quatro dezenas). Foram 6.058 e cada um deles ganhou R$ 1.133,82.

Lotofácil

Já a Lotofácil, concurso 2304, sorteou nesta noite R$ 1,5 milhão. Pode levar a quantia para casa quem adivinhar as 15 dezenas.

Confira:

01 – 02 – 06 – 08 – 09

11 – 12 – 13 – 14 – 16

18 – 20 – 21 – 22 – 24

Nove sortudos apostadores levaram o prêmio da Lotofácil de segunda-feira. As apostas são de São Paulo (Capital), São José dos Campos, Maceió, Bom Jesus da Lapa (BA), Pindoretama (CE), Dourados (MS), Colniza (MT), Cuiabá (MT) e Pato Branco (PR). Com a divisão do prêmio principal, cada um deles levou para casa R$ 136.693,71.

Também receberam prêmios os 445 apostadores que acertaram quatorze pontos no sorteio. Cada um recebeu R$ 828,10.

Por fim, 12.892 apostas que acertaram 13 pontos ganharam, cada uma, R$ 25.

Quina

Metro

A Quina, concurso 5628, pode pagar R$ 11 milhões ao acertador das cinco dezenas.

Veja o resultado:

25 – 35 – 52 – 76 – 80

Mais uma vez nenhum apostador levou o prêmio da Quina no sorteio de ontem, acumulando novamente.

Cento e vinte e cinco apostadores quase abocanharam a bolada principal. Eles fizeram a quadra e cada um levou para casa R$ 6.035,31.

Mais 10.364 apostas acertaram três números e cada uma delas ganhou R$ 109,46.

Dupla Sena

O concurso da Dupla Sena de hoje, número 2259, sorteou R$ 600 mil. Veja abaixo os resultados:

1º sorteio: 02 – 09 – 14 – 34 – 35 – 49

2º sorteio: 16 – 29 – 45 – 46 – 49 – 50

No último sábado, ninguém acertou as faixas principais de ambos os sorteios.

No primeiro, porém, 15 pessoas fizeram cinco pontos e ganharam R$ 3.049,04 e 693 apostadores marcaram quatro pontos e receberam R$ 75,42.

Já no segundo sorteio, a quina saiu para 15 apostas que ganharam R$ 2.744,14. Outras 775 fizeram a quadra e saíram como R$ 67,44 cada.

Lotomania

O concurso da 2203 da Lotomania sorteou nesta noite R$ 1,5 milhão. O valor pode sair para quem acertar as 20 dezenas.

Veja aqui:

01 – 04 – 14 – 16 – 20

26 – 34 – 50 – 51 – 52

54 – 62 – 72 – 76 – 77

84 – 94 – 97 – 98 – 99

Na sexta-feira passada (dia 6) também não houve acertador das 20 dezenas, e o prêmio acumulou.

Quem fez 19 pontos levou R$ 59.915,69, caso de apenas quatro pessoas.

Outras 63 marcaram 18 acertos e receberam R$ 2.377,61.

Sabe como funcionam os sorteios? Entenda

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.