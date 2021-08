Confira os resultados da Lotofácil e da Quina desta segunda-feira

A Lotofácil, concurso 2303, pode pagar na noite desta segunda-feira (dia 9) seu tradicional prêmio de R$ 1,5 milhão ao apostador que acertar as 15 dezenas.

São elas:

01 – 03 – 05 – 07 – 08

10 – 11 – 12 – 15 – 18

19 – 20 – 21 – 22 – 24

Uma pessoa que fez sua aposta pelo canal eletrônico da Caixa Econômica Federal foi a única ganhadora da Lotofácil do último sábado (dia 7). Ela ganhou sozinha exatos R$ 1.180.267,57.

Também foram premiados na ocasião 235 apostadores que acertaram 14 dezenas. Cada um deles ganhou R$ 1.504,41.

Na faixa dos 13 acertos, 9.676 apostas receberam humildes R$ 25 cada.

Clique para ver os números sorteados pela Lotofácil no sábado.

Quina

A Quina, por sua vez, pode deixar alguém R$ 9,5 milhões mais rico. Para isso, é preciso adivinhar as cinco dezenas do concurso 5627.

Confira o resultado:

17 – 18 – 24 – 36 – 51

No sábado, nenhum apostador acertou a faixa principal da Quina.

Oitenta e cinco apostadores, porém, marcaram a quadra (quatro pontos) e cada um deles ganhou R$ 8.055,38.

Outras 5.896 apostas acertaram o terno (três dezenas) e levaram para casa R$ 174,63

Clique aqui para ver os números da Quina sorteados no último sábado.

Super Sete

Mais cedo, rolou sorteio da Super Sete, concurso 128.

A sequência da sorte foi a seguinte:

5 – 5 – 4 – 7 – 8 – 4 – 5

Ninguém acertou os sete número e, por isso, o prêmio acumulou em R$ 2,6 milhões para a próxima quarta-feira (dia 11).

Duas pessoas marcaram seis pontos e vão receber R$ 18.111,24.

Quem fez cinco acertos – 54 apostadores – vai ganhar R$ 958,26.

Tem Mega-Sena amanhã

Metro World News

O sorteio da Mega-Sena milionária de R$ 65 milhões, concurso 2398, será realizado, nesta semana, na terça-feira (10).

Os apostadores que quiserem tentar a sorte devem fazer suas apostas até as 19h de amanhã nas casas lotéricas credenciadas do País ou pelo canal digital. A aposta simples custa R$ 4,50.

No sorteio de sábado, ninguém levou o prêmio principal da Mega-Sena, mas 79 apostadores chegaram bem perto, acertando a quina. Cada um deles levou para casa R$ 60.862,18.

Também receberam prêmios os acertadores da quadra. Foram 6.058 e cada um ganhou R$ 1.133,82.

Clique para ver os números que foram sorteados no sábado para a Mega-Sena.

Sabe como funcionam os sorteios? Entenda

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.