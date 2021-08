Estudos sugerem eficácia de 3ª dose da Coronavac em adultos, diz farmacêutica

A Sinovac anunciou, nesta terça-feira, 10, os resultados de dois estudos que apontaram para a eficácia de uma terceira dose da vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa contra o coronavírus, conhecida como Coronavac.



Uma das pesquisas, conduzida na China, analisou o uso do imunizante em adultos saudáveis entre 18 e 59 anos.



De acordo com os testes, a aplicação de uma terceira dose de 6 a 8 meses após a segunda induziu uma “forte resposta imunológica”, com o nível de anticorpos neutralizantes até cinco vezes maior que após a segunda injeção.

O outro ensaio concluiu que uma terceira dose será necessária para adultos de 60 anos ou mais.



Segundo os resultados, essa dose de reforço pode levar a um aumento significativo dos anticorpos neutralizantes.