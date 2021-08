Pronto para ficar milionário? Mega-Sena corre às 20h

A partir das 20h desta terça-feira, a Caixa Econômica Federal fará o sorteio da Mega-Sena milionária cujo prêmio está acumulado em R$ 65 milhões.

Para concorrer a esse caminhão de dinheiro o apostador deve procurar as casas lotéricas até 19h para fazer sua aposta. A aposta simples custa R$ 4,50.

Se o apostador quiser dar uma mãozinha para a sorte, pode optar por preencher o volante com mais de seis dezenas, aumentando a probabilidade de acertos, mas com isso o preço da aposta sobe consideravelmente.

Também é possível realizar sua aposta sem sair de casa, pelo site Loterias Caixa. Para isso, basta ser maior de 18 anos e preencher o cadastro no site.

O sorteio é realizado em São Paulo, no Espaço Loterias Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê.

O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga o resultado imediatamente no site e nas redes sociais.

Sorteio Anterior

No sorteio de sábado, mais uma vez ninguém levou o prêmio principal, mas 79 apostadores chegaram a sentir o gostinho dos milhões por alguns minutos. Eles acertaram a quina e cada um levou para casa R$ 60.862,18.

Também receberam prêmios da Mega-Sena os acertadores da quadra. Foram 6.058 e cada um deles ganhou R$ 1.133,82.