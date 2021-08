Programa ajuda jovens na descoberta de habilidades e escolha da profissão; veja como participar

Escolher uma profissão para exercer por toda a vida não é fácil. Para ajudar nessa tarefa, o Programa Mentorare, da Fundação Iochpe, está com 2 mil vagas gratuitas abertas para quem quiser descobrir suas habilidades técnicas e comportamentais e, assim, encontrar um caminho a percorrer.

A iniciativa é voltada a jovens e adultos que estão no Ensino Médio ou que estão sem estudo e sem oportunidades de emprego – os chamados Sem-Sem. Ainda em fase de piloto, o programa está com inscrições abertas até 15 de agosto pelo site.

Trata-se de um aplicativo com trilha gamificada voltada ao autoconhecimento e à construção de um projeto de vida. O programa oferece conteúdos exclusivos e desafios que conduzem os usuários em uma jornada de descobertas sobre os próprios sonhos, desejos, virtudes, fraquezas, oportunidades e barreiras, além de dicas importantes sobre o futuro do emprego.

Nesta primeira fase do projeto, cerca de 3.650 jovens poderão experimentar o app por meio de quatro pilotos, viabilizados pelas parcerias com Instituto Fefig, GOYN, Unicef e o Grupo +Unidos. As inscrições abertas para as 2 mil vagas fazem parte do piloto com O Instituto Fefig e têm como público-alvo estudantes da rede pública de todo o Brasil.