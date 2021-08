Turista desaparece no litoral de São Paulo; família desconfia de mensagem de WhatsApp

Matheus Henrique Albuquerque, de 29 anos, está desaparecido há duas semanas. Morador do interior de São Paulo, o rapaz estava hospedado com alguns amigos no Guarujá, no litoral, mas, diferentemente deles, não retornou para casa. Após receber mensagens suspeitas de WhatsApp, a família registou um boletim de ocorrência, e o caso está sendo investigado.

Colegas que viajavam com Matheus relataram que ele foi a uma casa noturna e que o avistaram deixando o local na companhia de desconhecidos, em direção ao Morro Vila Baiana. O local é conhecido por abrigar traficantes e membros do crime organizado.

No dia 25, um domingo, o jovem não retornou ao apartamento e disse que iria resolver algumas questões na cidade. Os amigos então voltaram para o interior, mas o jovem permaneceu no litoral. Desde então, os familiares tentam contato.

No dia 27, a família desconfiou do tom de uma mensagem de texto recebida. A suspeita é de outra pessoa a teria escrito, se fazendo passar por Matheus. Parentes relatam que aquele não era o jeito que o rapaz costumava escrever.

Muito abalada, a família pede que, caso alguém reconheça o jovem, informe à Polícia Militar ou à Polícia Civil do município.