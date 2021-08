SP: trio é preso em flagrante por falsificar cervejas em São Bernardo do Campo

A Polícia Civil prendeu três pessoas em flagrante por envolvimento em um esquema de falsificação de cervejas, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Segundo as investigações, eles trocavam os rótulos de produtos mais baratos por de outros mais caros e repassavam para a venda em comércios da região.

A Polícia Civil diz que o caso passou a ser investigado após o recebimento de denúncias. Na última sexta-feira (5), policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) estiveram em um imóvel, localizado no bairro Baeta Neves, para o cumprimento de um mandado de busca.



Lá, os agentes encontraram encontraram diversos rótulos, além das cervejas, cujos líquidos não correspondiam ao produto apresentado nas garrafas.



Leia também:

Segundo a polícia, os suspeitos foram flagrados fazendo a troca do rótulo e da tampa de garrafas de cervejas de marcas mais baratas por de outras com melhor qualidade. No local, havia um estoque com cerca de 1.500 produtos já falsificados.

Os policiais também apreenderam rótulos, tampas e equipamentos utilizados para agilizar a produção ilícita. Agora, a perícia vai apurar se os envolvidos também adulteravam o líquido das bebibas, acrescentando água ou outras substâncias.

Os três presos irão responder por crime contra relação de consumo e associação criminosa.