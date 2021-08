Cate oferece mais de 500 novas vagas de emprego esta semana; confira

O Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo, deu início nesta segunda-feira (dia 9) a um novo processo seletivo com 510 vagas de emprego disponíveis.

As oportunidades abrangem as áreas de comércio, serviços e construção civil, e os salários chegam a R$ 3.000. As inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, pelo link, até as 18h de quarta-feira (dia 11).

Leia também:

7 gafes que não se deve cometer na entrevista de emprego

TJ-SP publica edital de concurso com 266 vagas para juiz substituto com salário de R$ 28 mil

VÍDEO: Homem negro é obrigado a ficar só de cueca em mercado para provar que não furtou, em SP

Há 51 vagas para representantes comerciais com Ensino Médio completo. O salário é de R$ 800 por mês com comissão sobre cada venda realizada. Para ocupar a vaga é necessário ter seis meses de experiência mínima.

Para controlador de acesso em obras estão disponíveis 25 postos com salário de R$ 1.521. As vagas exigem Ensino Fundamental completo e ao menos cinco meses de experiência comprovada na área.

São oferecidas ainda 26 vagas para porteiro de condomínio com Ensino Fundamental completo. O salário é de R$ 1.521 e é exigido seis meses de experiência.

Estão disponíveis também vagas para costureira, auxiliar de limpeza, atendente de lanchonete, padeiro, vendedor, ajudante de obras, motorista de caminhão, consultor de vendas, entre outros.

Para candidatos com deficiência, há 30 vagas para o cargo de operador de telemarketing, sendo 10 destinadas a candidatos fluentes em inglês ou espanhol. O salário é de R$ 1.100, sem exigência de experiência mínima. Para se candidatar, é necessário ensino médio completo.

Para esse público são oferecidas ainda mais de 20 vagas divididas entre cargos como costureira, operador de vendas, atendente de lojas, auxiliar administrativo e mais.