TJ-SP publica edital de concurso com 266 vagas para juiz substituto com salário de R$ 28 mil

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) publicou, nesta segunda-feira (9), o edital do concurso público com 266 vagas para juiz substituto. Podem participar bacharéis em direito com experiência mínima, após a graduação, de três anos em atividade jurídica. O salário é de R$ 28.88,97.

As inscrições para o concurso começam às 9h do próximo dia 16 e vão até 23h59 do dia 17 de setembro. O cadastro deve ser feito no site da Vunesp, organizadora do certame. A taxa é de R$ 288,83.



Segundo o edital, do total de vagas, 200 são para ampla concorrência. As outras 66 vagas estão distribuídas entre 53 reservadas a candidatos negros e 13 a pessoas com deficiência.

As provas objetivas do concurso estão previstas para o dia 14 de novembro, com 100 questões abordando conteúdos de direito. Depois disso, os candidatos ainda terão as seguintes etapas a cumprir:

Prova escrita discursiva – 6 de fevereiro de 2022;

Prova de sentença cível – em 13 de fevereiro de 2022;

Prova de sentença criminal – 20 de fevereiro de 2022;

Inscrição definitiva – de 15 de agosto a 2 de setembro de 2022;

Sindicância da vida pregressa e investigação social – sem datas definidas;

Exames de sanidade física e mental – sem datas definidas;

Avaliação psicológica – sem datas definidas;

Prova oral – a partir de 17 de outubro de 2022;

Análise de títulos, com entrega dos documentos no momento da inscrição definitiva.

A seleção terá validade de um ano, a contar da homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme estabelece o edital.

Veja o cronograma do concurso: