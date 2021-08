Prefeitura de SP começa a vacinar adolescentes de 16 a 17 anos com comorbidades nesta quarta-feira

A Prefeitura de São Paulo começa a vacinar contra covid-19 os adolescentes de 16 a 17 anos nesta quarta-feira (18). Nesta primeira etapa, serão imunizados aqueles que tem alguma comorbidade, gestantes e puérperas. São esperadas 48 mil pessoas neste grupo.

Os menores receberão apenas imunizantes da Pfizer, a única vacina autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a ser aplicada nesta faixa etária. O uso da CoronaVac ainda está em análise pela agência.



Para receber as doses, os adolescentes devem comparecer aos postos acompanhados pelo responsável, levando documento pessoal, comprovante de residência e o documento que comprove a comorbidade.



Veja as regras de quem pode se vacinar nesta etapa:

Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas;

Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo;

Indivíduos com baixa visão ou cegueira; (Considera-se baixa visão ou visão subnormal quando o valor da acuidade visual corrigida no melhor olho é menor do que 0,3 e maior ou igual a 0,05 ou seu campo visual é menor do que 20 graus no melhor olho com a melhor correção óptica (categorias 1 e 2 de graus de comprometimento visual do CID 10). Considera-se cegueira quando esses valores encontram-se abaixo de 0,05 ou o campo visual menor do que 10 graus (categorias 3, 4 e 5 do CID 10);

Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais.

As datas para os demais públicos ainda não foram divulgadas pela prefeitura.

Locais de vacinação

Além das 468 UBS da Capital, participam do esforço de imunização também as 82 AMAs/UBSs Integradas, os 21 megapostos, 21 drive-thrus e as redes de farmácias parceiras.

Pelo site De Olho na Fila é possível ver a relação de postos da cidade, quais imunizantes cada posto possui em estoque e a movimentação de pessoas e filas para vacinação, possibilitando ao cidadão escolher o melhor momento para se vacinar, evitando filas e aglomerações.

Documentação necessária para se vacinar

Os postos de São Paulo exigem que o morador que vai se vacinar contra covid-19 apresente um comprovante de residência da cidade de São Paulo (impresso ou digital), documento de identificação, de preferência o CPF, e o cartão do SUS. Se o comprovante de residência estiver em nome de terceiros, será necessário apresentar documentação que comprove parentesco.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) solicita a todos que forem se vacinar que preencham o pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar o atendimento nos postos da capital. Basta preencher com nome, endereço, CPF, telefone e data de nascimento.

Vacinação de adolescentes no estado

O Governo de São Paulo confirmou que a vacinação do público de 12 a 17 anos contra covid-19 será iniciada nesta quarta-feira. Inicialmente serão imunizados os jovens com alguma comorbidade, portadores de deficiência, gestantes e puérperas. Já para os demais a vacinação começa no próximo dia 30.

Confira abaixo o calendário no estado: