Governo de SP confirma vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos a partir de quarta; veja calendário

O Governo de São Paulo confirmou nesta segunda-feira (16) que a vacinação do público de 12 a 17 anos contra covid-19 será iniciada na próxima quarta-feira (18). Inicialmente serão imunizados os jovens com alguma comorbidade, portadores de deficiência, gestantes e puérperas. Já para os demais a vacinação começa no próximo dia 30.

O governador João Doria (PSDB) fez o anúncio nesta manhã no Instituto Butantan, durante a liberação de mais 4 milhões de doses da CoronaVac ao Ministério da Saúde. Segundo ele, até a primeira quinzena de setembro, todo o público de 12 a 17 anos já deverá estar vacinado com pelo menos uma dose da vacina.



Doria também disse que alguns municípios da Região Metropolitana, como Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, já iniciaram a vacinação de adolesentes porque já iniciaram o esquema vacinal dos adultos com mais de 18 anos.

Os adolescentes devem receber imunizantes da Pfizer, já que esta é a única vacina autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a ser aplicada nesta faixa etária. O uso da CoronaVac ainda está em análise.

Confira abaixo o calendário de vacinação para os adolescentes:

Dias 18 a 29 de agosto: jovens de 12 a 17 anos com comorbidades ou deficiências, além de gestantes e puérperas;

30 de agosto a 5 de setembro: jovens com idade entre 15 e 17 anos;

6 a 12 de setembro: jovens com idade entre 12 e 14 anos.

Vacinação

De acordo com os dados disponíveis na plataforma Vacina Já, até a manhã desta segunda-feira, foram aplicadas 44.015.123 vacinas em todo estado, sendo 31.115 em primeira dose, 11.774.352 em segunda dose e 1.125.255 em dose única.



Os números mostram que 69,65% da população geral já receberam pelo menos uma dose do imunizante e 27,87% já estão com o esquema vacinal completo, ou seja, tomaram duas doses ou receberam uma vacina de dose única.

Dia da Esperança

Nesta manhã, Doria também acompanhou a vacinação de quatro estudantes da rede estadual de ensino para comemorar o Dia da Esperança. Simbolicamete, foram imunizados jovens que tem nome ou sobrenome Esperança, que receberam as doses das mãos da enfermeira Mônica Calazans, a primeira brasileira a ser vacinada no país.

“Aqui vacinamos quatro jovens da rede pública de ensino, com o nome de Esperança. É a representação do respeito pela vida, pela existência, por todas as pessoas, independentemente da idade, e acima de tudo com esperança no coração”, destacou o governador.

Receberam a primeira dose da vacina as estudantes Esperança Maria Gomes Rodrigues, de 19 anos, e Esperança Aparecida de Jesus Martin Izidoro, 18, residentes das cidades de Mauá e Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. Ainda foram imunizadas Gabrielly Esperança dos Santos, 18, moradora de Campinas, e Eliane de Jesus Esperança, 18, da cidade de Jacareí, região do Vale do Paraíba.

O governo ressaltou que, nesta segunda-feira, além da conclusão da vacinação de jovens, também ocorre o início da repescagem das demais faixas etárias. Portanto, qualquer cidadão com mais de 18 anos, que ainda não tenha sido imunizado, poderá procurar uma unidade de saúde para vacinação, de acordo com os calendários fixados pelos municípios.

Pré-cadastro

Antes de ir ao posto de saúde para se imunizar, o morador da Capital deve fazer seu pré-cadastro no site Vacina Já, do governo do estado, que agiliza o tempo de atendimento e diminui as filas nos postos de vacinação. Basta preencher os dados com o nome completo, endereço, telefone, CPF e data de nascimento.