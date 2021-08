Estado de São Paulo registra menos de 9 mil internados por covid-19, menor patamar desde novembro

O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (dia 13) que conta com 8.785 pessoas internadas por covid-19 no Estado.

A última vez que São Paulo teve menos de nove mil pessoas hospitalizadas pela doença foi no dia 23 de novembro de 2020, 263 dias atrás.

Entre o total de internações de hoje, 4.351 são em enfermarias e 4.434 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Além disso, pela primeira vez no ano a taxa de ocupação dos leitos de covid-19 em todo o território está abaixo de 45%, sendo de 44,7% no Estado e de 42,3% na Grande São Paulo.

O balanço acumulado da pandemia totaliza 4.156.563 casos, sendo que 3.847.002 pessoas tiveram a doença e já estão recuperadas, incluindo 433.868 que foram internadas e receberam alta hospitalar. Houve 142.199 mortes pela doença.

‘Virada’ na Capital

A Prefeitura de São Paulo realiza neste sábado (dia 14) a “Virada da Vacina”, que consiste em uma madrugada inteira de aplicação de imunizantes contra a covid-19. A novidade é a vacinação do público de 21 a 18 anos.

Após a reclamação de pessoas que disseram não encontrar doses da vacina AstraZeneca nesta sexta-feira (13), a administração municipal informou que recebeu, na noite de ontem, 451.990 doses de vacinas, sendo 251.990 de CoronaVac e 200 mil de AstraZeneca.



Na manhã desta sexta-feira, segundo a Prefeitura, as doses já foram para os postos de armazenamento da Capital, em seguida, separadas e enviadas às Unidades de Saúde, para o devido reabastecimento para aplicação das segundas doses.



Assim, a prefeitura diz que terá imunizantes suficientes para a “Virada da Vacina”, que terá 34 horas de vacinação ininterrupta. O início será às 7h do sábado e o encerramento às 17h do domingo (dia 15).

No sábado, poderão se vacinar, das 7h às 19h, os jovens de 21 e 20 anos. A partir das 19h, até as 17h de domingo, a imunização estará aberta também para público de 19 e 18 anos. Ao todo, são esperadas 600 mil pessoas nos dois dias.