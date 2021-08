Será que vai esquentar? Confira a previsão do tempo para esse fim de semana em São Paulo

Depois dos últimos dias frios na cidade de São Paulo, o fim de semana pode ter temperaturas mais agradáveis, segundo a previsão meteorológica do Climatempo.

No sábado (dia 14), a mínima será de 13ºC, mas a máxima alcança os 22ºC.

O período da manhã será nublado, com possibilidade de garoa. A tarde será de sol com diminuição de nuvens, e a noite contará com muita nebulosidade.

A umidade do ar fica em torno dos 61% e 83%.

Já no domingo (dia 15), os termômetros chegam aos 25ºC. A mínima não desce além dos 13ºC.

O dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, enquanto a noite terá poucas nuvens.

Ainda de acordo com a previsão, a umidade do ar varia entre 52% e 90%.