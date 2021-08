Moradores de São Paulo reclamam da falta da vacina AstraZeneca nos postos

Moradores da cidade de São Paulo que buscaram os postos na manhã desta sexta-feira para tomar a segunda dose da vacina contra covid-19 da AstraZeneca não conseguiram se imunizar.

Pelas redes sociais, dezenas de munícipes reclamaram da maratona pelos postos para conseguirem se vacinar, sem êxito.

Uma pesquisa feita através do site De Olho na Fila, da prefeitura de São Paulo, mostra que por volta do meio-dia a maioria das UBS (Unidades Básicas de Saúde) do município ainda não dispunha do imunizante para atender a população.

Em nota, a prefeitura informou que recebeu 200 mil doses da Astrazeneca na tarde desta quinta-feira e que o imunizante está sendo encaminhado aos postos de armazenamento da capital para ser separado e enviado aos postos de vacinação da cidade.

Veja a íntegra da nota:

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que recebeu, na tarde desta quinta-feira (12), 451.990 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 251.990 de CoronaVac e 200 mil de AstraZeneca.

Todas as doses estão sendo encaminhadas aos Postos de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos da capital, em seguida, separadas e enviadas às Unidades.

A SMS realiza o remanejamento entre as unidades do município, para garantir a vacinação nos territórios e resolver eventuais desabastecimentos causados pela alta adesão em regiões específicas.

A Secretaria também esclarece que desde o dia 30 de julho, disponibiliza uma nova ferramenta na página De Olho na Fila (https://deolhonafila.prefeitura.sp.gov.br/) que informa sobre as vacinas antiCovid disponíveis nos postos de vacinação para a segunda dose.

A estratégia da administração municipal é oferecer ao paulistano mais um recurso tecnológico para facilitar e agilizar a imunização contra a Covid-19 na cidade.

Veja a reação dos moradores que tentaram se vacinar na manhã desta sexta-feira:

Hoje foi o dia de tomar a 2ª dose.

Rodei a cidade inteira e passei o dia atrás de um lugar que tivesse Astrazeneca.

Moro na zona sul, no fim do dia achei um posto no Carandirú (zona norte).

Muita gente na mesma situação.

Enquanto isso há 10 milhões de doses paradas em Guarulhos. pic.twitter.com/K3Gu0P6moh — André Figaro (@FigaroAndre) August 12, 2021

Dia de segunda dose do marido e a Astrazeneca… sumiu. Caçando vacina em bairros não tão próximos de casa. — Rita Lisauskas (@RitaLisauskas) August 13, 2021

Acabei de chegar da UBS alto de pinheiros e lá não tem , vi o pessoal lá dizendo q tem na Dr Arnaldo — ☆☆ тнαтιαηαρ ☆☆ (@thatianap) August 13, 2021

Ouvi na CBN agora que está um caos — Alexandre (@descloroquino) August 13, 2021