VÍDEO: helicóptero do Exército cai no interior do Amazonas e mata uma pessoa

Um helicóptero do Exército caiu em uma fazenda em Careiro da Várzea, no interior do Amazonas, nesta sexta-feira (dia 13). Uma pessoa morreu.

Segundo o Comando de Aviação do Exército, a queda aconteceu cinco minutos após a decolagem, em Manaus. Uma forte chuva atinge a região.

Além da vítima fatal, outros cinco tripulantes estavam a bordo do helicóptero e foram socorridos.

Uma investigação será aberta para apurar as causas do acidente.

A cena foi compartilhada por muitos usuários do Twitter. Assista:

Comando de Aviação do Exército, confirmou a queda do helicóptero. A aeronave caiu próximo de Careiro da Várzea, cinco minutos após sua decolagem de Manaus(AM).Na aeronave estavam seis militares. Um dos militares não resistiu e faleceu. Os outros cinco tripulantes foram socorridos pic.twitter.com/7VxvnPJ62x — Fernando Henrique (@f_henrique8) August 13, 2021

Queda do helicóptero do exército em manaus. pic.twitter.com/WGRkDvlgjb — Nice (@Irlanda77411410) August 13, 2021