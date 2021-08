São Caetano é a única cidade do ABC paulista que segue o governo e vai flexibilizar restrição ao comércio

A cidade de São Caetano do Sul será a única do ABC Paulista a seguir a flexibilização do comércio e liberação de eventos sociais a partir do próximo dia 17, conforme determinação do governo estadual. Os outros seis municípios decidiram estender, pelo menos até o fim deste mês, as restrições atuais aos comércios, com limites de ocupação e horário de funcionamento.

Em reunião na quinta-feira (12) no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, as prefeituras de Santo André, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra optaram por permitir a capacidade máxima de 80% dos clientes nos estabelecimentos e funcionamento até meia-noite. Já São Bernardo do Campo, a cidade que mantém as regras mais rígidas, vai liberar apenas a ocupação máxima de 60% dos comércios e operação até 22h, com tolerância até 23h.



Segundo as prefeituras, as medidas de restrição serão mantidas em função do avanço da variante Delta da covid-19, que preocupam ainda as autoridades.

Já a Prefeitura de São Caetano do Sul optou por seguir as regras do governo estadual, que, a partir do proximo dia 17, retira a restrição de horário de funcionamento e capacidade do comércio. Ou seja, a partir desta dataos estabelecimentos estarão liberados para funcionar com 100% da capacidade.

Durante a reunião, as prefeituras também aprovaram o envio de um ofício ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), para comunicar as decisões tomadas pelos municípios e sugere que a capital também acompanhe a medida.



“O Consórcio oficializa o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, pedido para que a Capital siga o Grande ABC na manutenção das restrições de horários e capacidade de ocupação das atividades de comércio e prestação de serviços. O pleito foi deliberado em assembleia do Consórcio, realizada por videoconferência”, destacou o ofício.

Regras do Governo do Estado

O governador João Doria (PSDB) informou na última quarta-feira (11) que a flexibilização do comércio está mantida para a próxima terça-feira (17). A partir daí, não haverá mais restrição de horário de funcionamento nem de ocupação de estabelecimentos comerciais e de serviços.

Atualmente, a orientação é de ocupação máxima de 80%, com limite de horário até a meia-noite.

Também serão liberados os eventos sociais, os museus e as feiras corporativas, com controle de público, desde que não gerem aglomerações. A obrigatoriedade do uso da máscara, distanciamento social e higienização reforçada segue mantida.