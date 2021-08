SP: jovens de 22 anos iniciam vacinação contra covid-19

A cidade de São Paulo iniciou nesta sexta-feira (13) a vacinação dos jovens na faixa dos 22 anos, de acordo com o calendário municipal, um público estimado em 150,7 mil pessoas.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta a todos que consultem o site De Olho na Fila antes de ir aos postos de vacinação. Por meio do site, é possível verificar em tempo real a situação de cada UBS (Unidade Básica de Saúde) e escolher o melhor horário para se imunizar.

VIRADA DA VACINA

Neste sábado, a cidade inicia uma campanha de 34h ininterrupta de vacinação entre jovens de 18 a 21 anos. A Virada da Vacina Sampa vai das 7h da manhã deste sábado às 17 deste domingo em todos os postos de São Paulo. A Secretaria da Saúde pretende imunizar 600 mil pessoas.

PRÉ-CADASTRO

A Secretaria Municipal de Saúde solicita a todos que vão tomar a primeira dose da vacina contra covid-129 que façam o pré-cadastro no site Vacina Já. Basta preencher com nome, endereço, CPF , telefone e data de nascimento. Com o cadastro antecipado, o atendimento no posto ganha mais agilizada e evita aglomerações.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

É obrigatório para o morador que for se vacinar em São Paulo a apresentação do comprovante de residência do município. Se o comprovante estiver em nome de parentes, será necessário apresentar documentos que comprovem parentesco. Além disso, é necessário apresentar o CPF e o cartão do SUS.

Veja a lista completa de postos de vacinação de São Paulo.