Confira a Lotofácil desta sexta-feira, com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão

A Caixa Econômica Federal sorteou nesta sexta-feira (dia 2) o concurso 2.271 da Lotofácil, com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão para quem acertar os 15 números da noite.

Confira as dezenas da sorte:

02 – 03 – 05 – 06 – 07

08 – 10 – 11 – 16 – 17

18 – 19 – 21 – 23 – 24

A Lotofácil da última quinta-feira (dia 1º) saiu para dois apostadores da Capital e um de Jundiaí, no interior de São Paulo. Os felizardos levaram para casa uma bolada individual de R$ 1.285.112,71.

Leia também:

Riachuelo está com mais de 100 vagas de emprego abertas; confira os cargos

Consumo de álcool aumenta na pandemia, revelam pesquisas; hábito piora a ansiedade e a qualidade do sono

Após mais de dois anos, bombeiros encontram locomotiva soterrada em Brumadinho; veja foto

Mapa da Inadimplência aponta mais de 62 milhões de endividados

A Lotofácil pagou ainda R$ 882,65 para 635 apostas que acertaram 14 números e R$ 25 para 18.090 que fizeram treze pontos no sorteio.

Clique aqui para ver os números sorteados na Lotofácil de quinta-feira.

Quina

Já a Quina, concurso 5595, pode pagar R$ 4 milhões para o sortudo que adivinhar as cinco dezenas a seguir.

São elas:

28 – 43 – 61 – 63 – 67

No concurso anterior, também realizado ontem, ninguém acertou a faixa principal e, por essa razão, o prêmio acumulou.

Quarenta e sete apostas acertaram a quadra (quatro pontos) e cada uma delas ganhou R$ 10.623,34.

Outras 4.309 fizeram o terno (três acertos), levando R$ 174,24.

Clique aqui e veja os números sorteados na Quina de quinta-feira.

Lotomania

O concurso 2191 da Lotomania sorteou prêmio avaliado em R$ 700 mil. Leva a quantia quem acertar as 20 dezenas da sorte.

Veja o resultado:

03 – 05 – 08 – 11 – 28

30 – 37 – 38 – 40 – 42

46 – 51 – 61 – 63 – 65

75 – 86 – 90 – 92 – 94

Na última terça-feira (dia 29), uma pessoa recebeu, sozinha, R$ 4.063.182,48 por ter acertado a totalidade das bolas.

Outras oito pessoas ganharam R$ 34.915,38 após adivinharem 19 pontos.

Quem acertou 18 dezenas – caso de 85 apostadores – levou exatos R$ 2.053,85.

Veja como foi o sorteio da última terça-feira da Lotomania.

Super Sete

Mais cedo, a Caixa Econômica Federal sorteou a Super Sete, concurso 112.

Ninguém acertou os sete números na sequência. Dessa forma, a loteria vai sortear na próxima segunda-feira (dia 5) o prêmio de R$ 400 mil.

Quatro pessoas marcaram seis acertos e receberam R$ 6.413,10.

Outros 38 jogadores ganharam R$ 964,37 cada por terem adivinhado cinco bolas.

Perdeu o sorteio às 15h da Super Sete? Recupere aqui.

Como funcionam os sorteios da Caixa

Foto: Reprodução

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Amanhã tem Mega-Sena

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.386 da Mega-Sena, realizado ontem.

As dezenas sorteadas foram: 11 – 13 – 16 – 35 – 49 – 50

De acordo com a estimativa da Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo sorteio, no sábado (dia 3), é de R$ 27 milhões.

A quina registrou 44 apostas ganhadoras. Cada ganhou R$ 45.390,69. A quadra teve 3.087 apostas vencedoras. Cada apostador recebeu R$ 924,24.