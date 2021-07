Após mais de dois anos, bombeiros encontram locomotiva soterrada em Brumadinho; veja foto

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais encontrou na última quinta-feira (dia 1º) uma locomotiva soterrada após mais de dois anos da tragédia de Brumadinho, na Mina Córrego do Feijão.

O rompimento da barragem da mineradora, em janeiro de 2019, liberou uma avalanche rejeitos e deixou 270 mortos. Dez corpos ainda não foram localizados.

Ainda não há informações sobre vítimas dentro do veículo, que pertence à MRS Logística e prestava serviços para a Vale. Segundo os bombeiros, a locomotiva é uma peça importante nas buscas, e os trabalhos se concentrarão no entorno do local onde ela foi encontrada.

Divulgação/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

O trem estava a uma profundidade de 15 metros e a cerca de um quilômetro e meio do ponto inicial do rompimento da barragem.

As buscas tinham sido interrompidas em março por conta da pandemia da covid-19, mas foram retomadas no dia 12 de maio. A última vítima identificada foi o soldador Renato Eustáquio de Sousa, 34 anos, no dia 27 daquele mês.