Confira o resultado da Mega-Sena desta quinta-feira; prêmio é de R$ 22 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quinta-feira (dia 1º) o concurso 2386 da Mega-Sena. O prêmio principal está estimado em R$ 22 milhões.

Nesta semana, a loteria mais famosa do País conta com três sorteios – um realizado na terça-feira (dia 29), outro hoje e o terceiro no próximo sábado (dia 3).

Veja a sequência da sorte desta noite:

11 – 13 – 16 – 35 – 49 – 50

Na última terça-feira, ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena, mas 32 apostadores fizeram a quina (cinco pontos) e cada um deles ganhou R$ 44.062,03.

A Mega-Sena pagou ainda R$ 860,79 para 2.340 apostas que fizeram quatro pontos – a chamada quadra.

Lotofácil

A Lotofácil, concurso 2270, pode pagar R$ 4 milhões a quem acertar as 15 dezenas de hoje.

São elas:

01 – 04 – 05 – 06 – 08

10 – 11 – 15 – 16 – 18

19 – 20 – 21 – 22 – 25

No sorteio anterior da Lotofácil, na quarta-feira (dia 30), dois apostadores, um de Picos, no Piauí, e outro de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, ganharam R$ 1.164.245,67 cada um.

O sorteio pagou também R$ 727,91 para 575 pessoas que acertaram 14 números.

Outras 18.179 apostas acertaram apenas 13 números e levaram para casa R$ 25.

Quina

Já a Quina, concurso 5594, pode pagar R$ 3,2 milhões ao felizardo que marcar corretamente os cinco números.

Veja aqui:

44 – 54 – 56 – 73 – 80

No sorteio de quarta, apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 46 apostadores ganharam R$ 10.421,22 pela quadra e 3.263 angariaram R$ 220,92 pelo terno (três acertos).

Os números sorteados na Quina de quarta-feira foram 10, 43, 46, 59, 70.

Dupla Sena

A Dupla Sena, concurso 2242, pode pagar R$ 8,7 milhões nesta quinta-feira. Já pensou?

Confira os números:

1º sorteio: 19 – 21 – 27 – 33 – 38 – 40

2º sorteio: 03 – 13 – 16 – 25 – 41 – 48

Na terça-feira passada, nenhum apostador acertou as seis dezenas de ambos os sorteios e, por isso, os valores acumularam.

No primeiro, porém, 25 pessoas acertaram a quina e ganharam R$ 5.379,53 enquanto 1.504 fizeram a quadra e receberam R$ 102,19.

No segundo sorteio, 42 pessoas levaram para casa exatos R$ 2.881,89 pelo acerto de cinco pontos e 1.612 apostas ganharam R$ 95,34 por terem adivinhado quatro das seis dezenas.

Como funcionam os sorteios da Caixa

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.