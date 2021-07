Confira os resultados da Lotofácil e da Quina desta quarta-feira

A Caixa Econômica Federal sorteou nesta quarta-feira (dia 30) o concurso 2269 da Lotofácil. Quem acertar as 15 dezenas leva para casa R$ 3 milhões.

Confira os números:

02 – 03 – 04 – 05 – 07

09 – 10 – 11 – 13 – 14

17 – 20 – 21 – 22 – 25

Nenhum apostador acertou a faixa principal da Lotofácil no sorteio de terça-feira (dia 29), e o prêmio acumulou para esta quarta.

Apesar disso, 235 apostadores acertaram 14 números e cada um deles ganhou R$ 1.186,89.

Outras 9.254 apostas adivinharam 13 números e todas receberam R$ 25.

Clique aqui para ver os números sorteados na Lotofácil de terça-feira.

Quina

O concurso 5593 da Quina pode deixar alguém R$ 2,2 milhões mais rico. Para isso, basta ter acertado as cinco dezenas da noite.

São elas:

10 – 43 – 46 – 59 – 70

Assim como a Lotofácil, ninguém adivinhou a faixa principal da Quina. Contudo, 46 apostas adivinharam quatro números e cada uma delas levou para casa R$ 8.368,72.

Na faixa dos três acertos (o terno), 3.333 apostadores foram premiados com prêmios individuais no valor de R$ 173,68.

As dezenas sorteadas na Quina de terça-feira foram: 12 – 30 – 47 – 48 – 74

Super Sete

Por volta das 15h, a Caixa Econômica Federal sorteou o concurso 111 da Super Sete.

A sequência foi a seguinte:

2 – 1 – 0 – 6 – 9 – 4 – 0

Ninguém marcou a totalidade dos números e, por isso, o prêmio foi para R$ 300 mil para a próxima sexta-feira (dia 2).

Apenas duas pessoas fizeram seis pontos e levaram R$ 11.409,59.

Já outras 64 apostas ganharam R$ 509,35 cada por terem feito cinco acertos.

E a Mega-Sena?

Ontem teve início a Mega-Semana de Férias, com sorteios terça-feira (dia 29), quinta-feira (dia 1º) e sábado (dia 3).

O prêmio do concurso 2385 não saiu para nenhum felizardo. Assim, o valor acumulou novamente, agora para R$ 22 milhões, para amanhã.

Trinta e dois apostadores, porém, fizeram a quina e cada um deles ganhou R$ 44.062,03.

A Mega-Sena pagou ainda R$ 860,79 para 2.340 apostas que acertaram quatro pontos.

Clique aqui e veja os números sorteados na Mega-Sena de terça-feira.

Como funcionam os sorteios da Caixa

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.