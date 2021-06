Confira vagas abertas no setor de TI esta semana

Se tem um setor que não para de abrir vagas de emprego, este setor é o de TI (Tecnologia da Informação). O mercado tem oferecido oportunidades para todos os níveis hierárquicos e, com a possibilidade do trabalho home office, candidatos de todas as parte do País podem se beneficiar. Confira algumas das posições abertas nesta semana na área:

AoCubo

A imobiliária digital AoCubo está com duas vagas abertas para a área de Tecnologia e Finanças & estratégia. As oportunidades são para São Paulo, sob regime de home office.

No time de tecnologia, a oportunidade é para o cargo de Analista de BI Sênior. Os interessados devem possuir experiência prévia, conhecimento em SQL, Excel ou Google Sheets, inglês intermediário e formação superior em engenharia, economia, estatística ou administração de empresas.

Para a equipe de Finanças, Estratégia e Planejamento, a startup busca um profissional com formação em engenharia, economia, estatística ou administração de empresas, experiência em gestão de pessoas e processos e vivência em consultoria e planejamento estratégico. O escolhido vai trabalhar junto ao CEO.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]

Cortex

A Cortex, startup especializada em Growth Intelligence, está com mais de 50 vagas para trabalhar de forma remota ou presencial nos escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro.

Há oportunidades para QA Engineer | Data Services, Full Stack Developer e Tech Lead. Há ainda vaga nos setores de BI (Data Product Manager) e Sales (Solutions Sales Architect, Sales Enablement Pleno e executivo de contas para diversas áreas).

A Cortex oferece licença maternidade, paternidade e adotante estendida, além de ajuda de custo para pagamento das contas de luz, internet e auxílio home office, para o profissional remoto estruturar sua estação de trabalho.

Os interessados devem se candidatar na no site da empresa.

Iteris

A Iteris, consultoria de serviços de TI, está com aproximadamente 80 vagas disponíveis, entre elas Dev Android, Dev .NET, Dev Angular, Dev FullStack, Dev Java, Dev iOS, Dev React, Analista de Testes Automatizados e Arquiteto de Soluções.

Todas elas contam com assistência médica e odontológica, vale alimentação, vale refeição, auxílio home office, Day Off no mês de aniversário, GymPass, PLR, seguro de vida, inglês in company e acesso gratuito aos cursos da plataforma Alura.

Para se candidatar, acesse a página da empresa.

Trigg

A Trigg é uma fintech especializada na concessão de crédito e está com quatro vagas abertas para atuar em São Paulo.

Os cargos são para Analista de Produtos Sênior, Analista de preços sênior, Analista DevOps Pleno – Data Squad e Analista de Growth Sênior.

A empresa oferece vale-alimentação e refeição, convênio médico e odontológico.

Se interessou? Faça sua inscrição pelo perfil da companhia no LinkedIn.

Um bom currículo abre portas

Pixabay

Um bom currículo é fundamenta para garantir uma primeira boa impressão nos processo seletivos, seja na área de TI ou em qualquer outra,

Confira abaixo dicas de quais informações não esquecer de incluir para chamar a atenção dos recrutadores:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.