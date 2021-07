Positivo abre 80 vagas de emprego pelo País; há oportunidades home office

A Positivo Tecnologia está com 80 vagas de emprego abertas pelo País. Algumas posições oferecem o modelo home office.

Há oportunidades nas áreas de Logística, Tecnologia, Marketing, Novos Negócios, Recursos Humanos e Administrativo. Pessoas com deficiência contam com oferta específicas, assim como estudantes em busca de estágio.

Confira alguns dos cargos disponíveis:

-Agente de Suporte (PcD)

-Analista Administrativo – Financeiro

-Analista de Comércio Exterior Júnior

-Analista de Controladoria

-Analista de Custo

-Analista de Desenvolvimento,

-Analista de Endomarketing e Comunicação (Vaga Temporária)

-Analista de Logística Júnior

-Analista de Marketing Júnior

-Analista de Marketing Júnior – Designer

-Analista de PCM

-Analista de RI

-Analista Fiscal

-Assistente Comercial

-Assistente de Logística

-Assistente Financeiro

-Consultor de Vendas Externo

-Especialista de Logística

-Promotor De Vendas

A empresa procura profissionais que compartilhem de seus valores e que contem com competências como adaptabilidade, parceria, inteligência emocional, protagonismo, liderança e vontade de fazer acontecer.

O candidato pode se inscrever neste link, onde também encontra ps requisitos para cada cargo, bem como as atribuições da função e informações adicionais.

Mais vagas

Sanar

A Sanar, startup especializada no mercado de soluções para os profissionais de saúde, está com sete vagas abertas para a área de Engenharia de Software, na posição de Backend Engineer.

A maior parte das oportunidades permite a participação de pessoas de qualquer lugar do Brasil, já que a empresa pretende seguir com o home office.

Entre os benefícios oferecidos estão Vale Transporte ou Auxílio Gasolina ou Auxílio Internet (para os que trabalham de forma remota), Vale Alimentação ou Refeição, Plano de Saúde, Plano Odontológico, Horário de Trabalho Flexível e plataforma de atendimento com profissionais de psicologia.

Os interessados podem participar do processo seletivo acessando o site.

CBYK

A CBYK, empresa de serviços de softwares customizados, oferec 55 vagas de emprego. As oportunidades são para Desenvolvedores BackEnd / Java, react native, .Net, .Net core, React/Node, web analytics, QA, Desenvolvedor Android, analista LGPD, analista Oracle EBS, entre outras.

O modelo de trabalho é o remoto. Entre os benefícios estão Gympass, acesso a assistência médica e duas semanas anuais de descanso remunerado.

Para se candidatar, envie currículo para [email protected].

Explicaê

O Explicaê, startup de educação que funciona como um curso preparatório para vestibulares, está com quatro vagas abertas para Analista DP/Financeiro, Desenvolver Node.js, Desenvolver de front-end e DevOps Specialist.

Todas as oportunidades são para níveis pleno e sênior. As vagas de TI são totalmente remotas, com ajuda de custo para a internet, e possuem flexibilidade de contratação: CLT ou PJ.

Para a vaga de Analista, há plano de saúde, vale-alimentação, horário flexível, vale combustível. Neste caso, o local de trabalho é a capital Aracaju (Sergipe).

Para se candidatar às vagas, acesse a página no LinkedIn.

Capriche no currículo

Reprodução

Um bom currículo é fundamenta para garantir uma primeira boa impressão nos processo seletivos.

Confira abaixo dicas de quais informações não esquecer de incluir para chamar a atenção dos recrutadores:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.