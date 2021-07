Riachuelo está com mais de 100 vagas de emprego abertas; confira os cargos

A rede de lojas de departamento Riachuelo está com 112 vagas de emprego abertas pelo País. As posições são para ocupar as áreas Operacional, Vendas, Marketing e Administração.

Se você é de São Paulo, pode comemorar. Há ainda vagas para Santa Catarina, Paraná, Amazonas, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Espírito Santo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Goiás, Distrito Federal, Roraima e Mato Grosso do Sul.

A vaga exclusiva para PcD (Pessoa com Deficiência).

Confira os cargos disponíveis:

-Assistente de Vendas

-Assistente Administrativo

-Gerente Vendas

-Vendedor

-Supervisor de Atendimento

-Supervisor de Vendas e Merchandising

-Assistente de Loja – Vaga para PcD

-Operador de Caixa

-Líder de Atendimento

-Auxiliar de Manutenção

-Jovem Aprendiz

-Assistente de Estoque

-Auxiliar de Almoxarifado

-Líder de Patrimônio

-Monitor de Loja

Hoje, a Riachuelo emprega 40 mil pessoas. Nos últimos anos, a rede foi reconhecida com os prêmios de Melhores Empresas para Trabalhar (Great Place to Work) das revistas Época e No Varejo, e Melhores na Gestão de Pessoas, pela revista Valor Carreira.

Se interessou por alguma das vagas? Acesse o link e se inscreva. No mesmo site é possível checar os requisitos de cada posição e os benefícios oferecidos ao contratado.

Mais vagas

Dock

A Dock, empresa de tecnologia para companhias que querem construir seus próprios bancos ou soluções financeiras, está com 104 vagas de emprego.

A empresa busca desenvolvedores com experiência em Node.js e Python, arquitetos e analistas de testes de software automatizados. Também há vagas para especialista em segurança da informação.

Para o time de dados, há vagas para profissionais com diferentes níveis de experiência. Já o time de negócios conta com posições para account owner e analista de planejamento.

Para participar do processo, basta se inscrever na página da empresa. O modelo de trabalho é o Anywhere Office.

keego

A keego, empresa de TI especializada em transformação digital, está com 100 vagas abertas. Entre as posições estão Analistas de Testes, Automatizadores e Desenvolvedores.

Há oportunidades presenciais, híbridas e remotas. Para a Grande São Paulo, procura-se Analista de Testes – QA e Designer UX Sênior.

Os interessados podem participar do processo seletivo acessando o site da empresa.

Capriche no currículo e boa sorte

Divulgação

Um bom currículo é fundamenta para garantir uma primeira boa impressão nos processo seletivos.

Confira abaixo dicas de quais informações não esquecer de incluir para chamar a atenção dos recrutadores:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.