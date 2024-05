Quer baixar stories do Instagram para o seu telefone? Aqui mostramos como fazer isso

Os stories do Instagram tornaram-se uma das funções mais populares da rede social, com mais de 500 milhões de usuários ativos diariamente que as utilizam para compartilhar momentos fugazes de sua vida cotidiana. Elas oferecem uma maneira informal e autêntica de compartilhar conteúdo com os seguidores e são uma ferramenta perfeita para se conectar com sua audiência.

Além disso, este recurso (copiado do Snapchat, é preciso dizer) revolucionou o cenário das redes sociais, principalmente promovendo o chamado “conteúdo efêmero”, que desaparece após um certo tempo. Isso levou a uma mudança na forma como as pessoas consomem e criam conteúdo nas redes sociais.

Embora o Instagram não permita baixar os stories nativamente, existem métodos para salvar o conteúdo que lhe interessa. A seguir, apresentamos duas opções para baixar stories do Instagram, tanto em Android quanto em iPhone:

No Android

Faça o download do aplicativo “IG Downloader”: Este aplicativo gratuito está disponível na Google Play Store.

Copie o link do story: Abra o Instagram e procure o story que deseja baixar. Toque nos três pontos no canto superior direito e selecione “Copiar link”.

Copie o link no IG Downloader: Abra o aplicativo IG Downloader e cole o link copiado na barra de pesquisa.

Baixar story: Pressione o botão “Baixar”. O story será salva em seu dispositivo em questão de segundos.

Em um iPhone

Utilize um aplicativo da web: Devido às restrições da App Store, não é possível baixar aplicativos para esse fim. Em vez disso, use um aplicativo da web como o StoriesDown. Abra o Safari e pesquise por “StoriesDown”.

Copie e cole o link: Siga o mesmo processo que no Android para copiar o link da story que deseja baixar. Depois, volte para o StoriesDown e cole o link na barra de pesquisa.

Baixar story: Pressione o botão "Baixar". A story será salva no seu dispositivo.

Existem várias aplicações web que permitem realizar o mesmo processo. Procure por "baixar stories do Instagram online" em seu navegador para encontrar opções populares. O processo de download é feito em questão de minutos, sem a necessidade de grandes investimentos de tempo ou dinheiro.

Com estes simples passos, poderá baixar os stories do Instagram que gostar e desfrutar desse conteúdo que o faz sorrir, o inspira ou simplesmente o entretém. Lembre-se de sempre respeitar os direitos autorais e apenas baixar stories de usuários que o permitam publicamente.