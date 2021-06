[HORROR] Netflix divulga trailer de ‘A Oitava Noite’, novo terror coreano da plataforma

Uma entidade malígna planeja o caos para a humanidade e, enquanto cadáveres bizarros são encontrados pela polícia, um homem precisa detê-la. Novo terror coreano chega à Netflix dia 2 de julho.

Prepare-se para ver uma batalha de vida ou morte com uma entidade sobrenatural ao melhor estilo cinema coreano. Chega ao catálogo da Netflix a partir de 2 de julho o filme ‘A Oitava Noite’. Hoje, a plataforma divulgou o trailer da produção.

De acordo com a sinopse oficial, ‘A Oitava Noite’ é sobre “uma batalha que dura oito dias para evitar a quebra do selo que restringe ‘aquilo que não deve despertar’. Uma vez despertado, pode cruzar os degraus para causar estragos neste mundo”.

Dentro do selo está aprisionada uma entidade que não deve ser despertada, porque ela pode cruzar os sete degraus e trazer calamidades ao mundo. O trailer começa com Dong Ja-seung ‘Cheong-seok’ (Nam Da-reum) perguntando: “O que acontece quando a caixa do sari é aberta?” e a narrativa das cenas nos tema a crer em uma atmosfera misteriosa imprevisível.

Para deixar o filme ainda mais estranho, há um mistério envolvendo a descoberta de cadáveres de aparência bizarra relacionada à tal entidade que traz o caos para a Terra.