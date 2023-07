Perfumes femininos QUE EXALAM MUITO e chamam atenção em qualquer estação

Você está do lado das mulheres que preferem perfumes potentes aos mais tímidos? Então este vídeo é para você.

Contudo, caso você opte pelas fragrâncias menos intimidadoras, fique por aqui também, pois as dicas a seguir da youtuber ‘Eduarda Torres’ são de ouro!

A youtuber listou os perfumes femininos mais potentes, que exalam ‘do outro lado da rua’, segundo ela. Confira!

Botica 214 Verano en Firenze - O Boticário

Esta é uma fragrância frutada, com um acorde de frutas vermelhas que se sobressai, principalmente o morango. Considerando uma ‘bombinha’, devido à potência, seu aroma é semelhante à uma bala de morango refrescante.

As notas de topo são Morango Silvestre. As notas de coração são Jasmim e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são: Baunilha, Almíscar e Notas Amadeiradas.

Make Me Fever Gold - Mahogany

Um dos perfumes mais conhecidos da Mahogany é o Make Me Fever Gold. Lançado em 2014, seu aroma é chamativo, com destaque para rosas. Contudo, Eduarda explica que seu cheiro não agrada logo nos primeiros minutos, por isso é preciso dar tempo para a fragrância evoluir e se tornar confortável.

Suas notas de topo são Lichia e Bergamota, seguidas pelo coração em Rosa, Lírio-do-Vale e Gerânio e fundo em Rosa, Almíscar Branco e Cedro.

Diva Esplêndida - Eudora

Este é o erfume mais adocicado desta lista. Diva Esplêndida possui um aroma de calda de frutas vermelha, destacando a cereja. Além do mais doce, é o perfume que mais fixa na pele.

Calda, Cereja, Mandarina, Pimenta de Szechuan, Bergamota e Lima-da-Pérsia são as notas de topo. Gardênia, Tuberosa, Ylang Ylang de Madagascar, Jasmim Sambac e Íris negra são as notas de corpo e Baunilha, Sândalo, Cumarina, Patchouli, Cashmeran, Jacarandá e Musgo aparecem nas notas de fundo.

