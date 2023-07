Os melhores perfumes femininos para utilizar em dias frios

O inverno é a estação mais indicada para você utilizar perfumes potentes. Por isso, nesta época do ano, muitas mulheres usam e abusam de perfumes com aromas adocicados ou que tomam conta do ambiente.

Se você não possui fragrâncias deste tipo e deseja conhecer as mais indicadas, confira a seguir 4 perfumes nacionais perfeitos para o inverno, segundo a youtuber Alice Yan.

Coffee Woman Sense - O Boticário

Este perfume pertence a uma das linhas mais famosas da marca O Boticário. Lançado em 2020, Coffee Woman Sense pode ser utilizado tanto de dia ou a noite.

As notas de topo são Framboesa, Gengibre Indiano, Cassis, Mandarina, Maçã e Quincã. As notas de coração são Pétalas de Rosa, Peônia, Magnólia, Frésia, Jacinto e as notas de fundo são Âmbar, Patchouli, Ládano e Violeta.

Far Away - Avon

Para mulheres que preferem a perfumaria Avon, Far Away, de 1994, é o aroma mais clássico e que mais combina com o frio.

Coco, Ylang Ylang, Pêssego, Senegambica e Laranja são as notas de saída. Jasmim, Gardênia, Violeta, Frésia, Osmanthus e Rosa são as de coração e Baunilha, Sândalo, Âmbar e Almíscar são as de fundo.

Egeo Choc - O Boticário

Outro perfume adocicado e perfeito para os dias frios é Egeo Choc. Como o nome diz, o acorde mais presente é o chocolate, envolto por frutas vermelhas.

Suas notas de saída são Chantilly, Frutas Vermelhas, Limão de Amalfi e Pêssego. No coração leva Chocolate mexicano, Leite e Flor de Laranjeira Africana e finaliza com o fundo em Baunilha, Benjoim, Sândalo, Almíscar, Âmbar e Notas Amadeiradas.

Luiza Brunet Intensa - Avon

As notas de topo são Pimenta Rosa, Mandarina e Frésia. As notas de coração são Gergelim e Benjoim e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar Cashmere e Almíscar.

