De Kate Middleton a Letizia: os perfumes que a realeza usa

Qual é o perfume da realeza? Muitas pessoas têm perguntado isso ao ver a elegância que cada uma das personalidades reais destila em suas aparições com looks cheios de estilo e perfeição. O aroma pode descrever uma mulher e se fazer notada desde sua chegada, então cada uma tem um aroma que a define.

As rainhas ou princesas costumam ser fiéis ao seu perfume, por isso apostam em algumas fragrâncias sofisticadas, atemporais e frescas, que conseguem ser discretas, mas duradouras. Elas sabem marcar a diferença com o seu cheiro.

É por isso que muitas mulheres acham uma tarefa difícil encontrar o aroma que as define perfeitamente. Afinal, as essências têm a capacidade de transportar para momentos, lugares ou lembrar pessoas.

Kate Middleton e os perfumes usados pela realeza

Kate Middleton, Princesa de Gales

A futura rainha da Inglaterra é apaixonada pelos aromas de gardênia branca, jasmim, lírio e âmbar, por isso ‘White Gardenia Petals’, da Illuminum, é um dos perfumes preferidos de Kate Middleton, e foi essa mesma fragrância que usou no dia de seu casamento.

‘Orange Blossom’, de Jo Malone, é outra das suas escolhas devido à sua fresca mistura de flor de laranjeira, laranja e lírio-d’água.

Lady Di, ex-princesa de Gales

Lady Di sem dúvida é um ícone da realeza, apesar de sua rápida partida. Ela se tornou uma das mulheres mais amadas e elogiadas por sua beleza. A princesa gostava muito de perfumes florais que combinam essências doces e toques cítricos. Alguns dos seus favoritos eram ‘Diorissimo’, de Dior, ‘24 Faubourg’, de Hermès, ‘So Pretty’, de Cartier e ‘Bluebell’, da famosa perfumaria inglesa Penhaligon’s.

Letizia Ortiz, Rainha da Espanha

‘Thé Vert’, da Bulgari, e ‘Água da Noite’, da Sisley, ambos com notas de jasmim e notas de especiarias, são parte das essências que definem a rainha da Espanha.

Meghan Markle, Duquesa de Sussex

A esposa do príncipe Harry tem várias fragrâncias em sua lista, como Wild Bluebell, que se destaca pelo seu aroma de jacintos, lírios e rosa mosqueta, Wood Sage & Sea Salt, de Jo Malone, com notas amadeiradas que combinam salva e sal marinho, mas ela também se encanta por Côte d’Azur Eau de Parfum de Oribe, que tem acordes florais e cítricos com notas de limão, ameixa, groselha preta, bergamota e laranja.