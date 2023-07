Confira a coleção de perfumes importados da Ana Hickmann

Você já sonhou em ter uma coleção de perfumes? Se a resposta for positiva, um clichê é certo: tudo começa do início.

Caso você esteja afim de começar um acervo, seja ele pequeno ou grande, algumas dicas de melhores perfumes são sempre bem-vindas, não é mesmo? E que tal se essas dicas vierem diretamente de Ana Hickmann?

Confira a seguir as dicas diretamente do canal do Youtube da apresentadora, que a apresenta sua coleção de perfumes importados.

Black Perfecto by La Petite Robe Noire - Guerlain

Segundo Hickmann, este é um perfume sensual e que faz alusão à jaqueta de couro. Seu aroma combina mais com dias frios, sendo ideal para eventos especiais e românticos.

As notas de topo são Cereja Amarga, Amêndoa e Chá Preto. As notas de coração são Rosa e Alcaçuz e as notas de fundo são Couro, Fava Tonka, Patchouli e Almíscar Negro.

Rose Blush Cologne - Jo Malone London

Para mulheres que preferem perfumes com aroma de rosa, esta é a melhor pedida. Combina mais com dias quentes.

Suas notas de topo são Manjericão e Lichia. No coração possui Rosa e a nota de fundo é Almíscar Branco.

La Femme - Prada

Mais fresco ainda é este perfume da Prada, que também apresenta aroma de rosa, contudo, a flor em destaque é a tuberosa.

Magnólia, Bergamota e Sementes de Cenoura são as notas de topo. Jasmim-Manga, Tuberosa, Ylang Ylang, Íris e Especiarias são as notas de coração e Cera de Abelha, Baunilha e Vetiver as notas de fundo.

Gucci Bamboo - Gucci

Dos perfumes citados, este é o mais diferenciado, o que pode agradar ou nãos as mulheres. De aroma sofisticado, seus acordes são frescos e ao mesmo tempo potentes.

A nota de topo é Bergamota. As notas de coração são Lírio Casablanca, Ylang Ylang e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Sândalo, Baunilha do Tahiti e Âmbar.

