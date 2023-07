Perfumes masculinos atuais IMPORTADOS e com bom custo-benefício Imagem: Pexels/Mister Mister

O sonho de muitos homens é adquirir perfumes importados. Contudo, quanto melhor e mais bem visto o perfume, maior seu preço.

Contudo, existem fragrâncias de outros países que surpreendem no aroma e ainda possui um bom custo-benefício, e que acabam não sendo tão comentadas.

Para te ajudar na escolha e nestes achados, o canal do Youtube ‘Macho Moda’, lista os 6 perfumes masculinos importados baratos mais vendidos do momento.

Blue Jeans Versace

As notas de topo são Cítricos, Bergamota, Junípero ou zimbro, Anis, Pau-Rosa e Manjericão. As notas de coração são Lavanda, Rosa, Cravo, Heliotrópio, Jasmim, Gerânio, Sálvia, Abeto e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Sândalo, Íris, Almíscar, Âmbar, Cedro, Vetiver e Patchouli.

The Secret Antonio Banderas

As notas que compõem esse perfume de 2010 são Canela, Couro, Toranja, Hortelã, Pimenta, Notas Amadeiradas e Almíscar

United Dreams Men Aim High - Benetton

Toranja, Laranja Amarga e Limão são as notas de topo deste perfume, seguidas por Sálvia, Hortelã, Gerânio e Noz-moscada no coração e Vetiver, Patchouli, Musgo e Âmbar no fundo.

Joop! Homme Joop!

As notas de topo deste perfumes são Flor de Laranjeira, Mandarina, Bergamota e Limão de Amalfi, seguido por notas de coração em Canela, Heliotrópio, Jasmim, Cardamomo e Lírio-do-Vale e fundo de Baunilha, Fava Tonka, Sândalo, Patchouli, Mel, Tabaco e Vetiver.

Azzaro pour Homme Azzaro

No topo leva Lavanda, Limão, Alcarávia, Manjericão, Bergamota, Sálvia Esclaréia, Íris e Anis Estrelado. Já no coração posusi Vetiver, Sândalo, Patchouli, Cedro, Bagas de Zimbro ou Junípero e Cardamomo e fundo de Musgo de Carvalho, Couro, Âmbar, Almíscar e Fava Tonka.

The Golden Secret Antonio Banderas

As notas de topo são Maçã, Hortelã e Notas Verdes. As notas de coração são Noz-moscada, Pimenta e Cominho e as notas de fundo são Couro, Cedro e Almíscar.

