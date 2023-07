Perfumes contratipos femininos melhores que importados? Confira estas opções

Para quem gosta de colecionar perfumes, a maior dificuldade de ter muitas fragrâncias é o preço. E se a busca for por aromas importados, fica mais complicado ainda, já que muitas delas possuem um preço bem elevado.

Contudo, para conseguir driblar esta questão, muitas pessoas optam por perfumes contratipos, que são aqueles que possuem um aroma próximo ao original, contudo apresenta melhor custo-benefício.

Se você está afim de aumentar a sua coleção, confira a seguir as dicas da youtuber Carol Lucas com os ‘contratipos melhores que os importados’.

Dã - Thera Cosméticos

Inspirado no clássico Hipnotic Poison, da Dior, esse é um aroma amendoado e adocicado, para mulheres que desejam se sentir sensuais.

As notas de topo são Coco, Ameixa e Damasco. As notas de coração são Tuberosa, Alcarávia, Pau-Rosa, Jasmim e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Amêndoa, Baunilha, Sândalo e Almíscar.

Salamina - Thera Cosméticos

Outro perfume da mesma marca, desta vez inspirado em um aroma mais jovial, é Salamina, contratipo de Insolence, de Guerlain.

Suas notas de topo são Bagas Vermelhas, Framboesa, Bergamota e Limão Siciliano. Já as notas de coração são Violeta, Flor de Laranjeira e Rosae finalizando, as notas de fundo são Íris, Fava Tonka, Sândalo, Resina e Almíscar.

Lovely - Nuancielo

Inspirado em Love, de Chloe, Lovely se assemelha e muito com o aroma original. Além disso, possui alta fixação.

Flor de Laranjeira Tunisiana e Pimenta Rosa são as notas de topo, seguidas por Íris, Heliotrópio, Lilás, Jacinto e Glicínia no coração e Notas Atalcadas, Almíscar e Arroz no fundo.

Intense Peach - Nuancielo

Este perfume bebe da fonte de The One, de Dolce & Gabbana.

As notas de topo são Pêssego, Lichia, Tangerina e Bergamota. As notas de coração são Lírio, Ameixa, Jasmim e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Almíscar e Vetiver.

