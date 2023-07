As revelações desta quinta-feira (6) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, segundo o tarot

Quinta-feira (6) chegou e nada melhor do que enfrentar mais um dia conferindo as mensagens das cartas do tarot para o seu signo, não é mesmo? Pensando nisso, trouxemos hoje as revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Sagitário, as cartas do tarot alertam que hoje é o dia perfeito para se conectar com a espiritualidade e buscar momentos de introspecção.

Por fim, aproveite esta oportunidade para desenhar suas metas para o futuro, sem necessariamente se importar com o que pensam ou desejam os demais.

Capricórnio

Assim como Sagitário, hoje é um dia no qual Capricórnio deve cuidar mais de si, além de impor certos limites para algumas pessoas que têm sido invasivas em sua vida. Lembre-se sempre de priorizar seu bem-estar físico e emocional.

Aquário

Cuide ao máximo de suas emoções não apenas nesta quinta-feira (6), mas em todos os dias, Aquário. Além disso, as cartas do tarot te aconselham a se abrir mais e conhecer novas pessoas.

Peixes

Hora de colocar seu lado criativo para fora e fazer aquilo que realmente gosta e quer, Peixes. Para isso, o tarot te aconselha também a focar no presente e deixar o passado de uma vez por todas para trás.

