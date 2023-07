Moda: 5 tendências fáceis de inverno que as pessoas estão começando a usar

O inverno é a estação mais elegante do ano e podemos provar. As camadas e peles artificiais e veludo e peças brilhantes, como o couro, são essenciais para deixar qualquer visual sofisticado.

É sempre importante estar antenada nas tendências do momento, para estar além de elegante, estilosa. Por isso, destacamos cinco tendências que apareceram no inverno europeu e agora está dando as caras no inverno brasileiro. O melhor: são tendências fáceis para estilizar com pouco.

Abaixo, você encontrará excelentes exemplos das tendências que de repente estão por toda parte. Alguns são acessórios, alguns são tecidos e alguns são tendências de roupas que farão o look. Uma coisa eles têm em comum: todos são chiques.

5 tendências fáceis de inverno que as pessoas estão começando a usar

Cachecóis e lenços coloridos

A maneira mais simples de adicionar personalidade até mesmo às roupas de inverno mais simples é com um cachecol colorido e aconchegante.

Casacos de lã

Só de tocar nesses casacos, você já se sentirá aquecida. Não tem para ninguém: os casacos de lã e os famosos casacos ‘teddy’ dominaram o inverno e, como o urso de pelúcia, te abraçam para esquentar.

Meias transparentes

Embora possam não ser as meias mais quentes que existem, as meias transparentes estão explodindo em popularidade. Considere mais uma tendência dos anos 90 para voltar a usar.

Casacos estilo masculino

Casacos grandes e quadrados são tão frescos quanto possível neste inverno. O melhor dessa tendência é que você pode colocar um suéter por baixo e ficar quentinha nos dias mais gelados.

Buckets com pelinho

Outra tendência de acessórios que voltou do inverno passado são os buckets felpudos. Prepare-se para adicionar ainda mais estilo ao seu look de inverno com este acessório imperdível.

