Relacionamento: 10 razões que reforçam a incompatibilidade entre casais

É comum se deparar com o famoso bordão: “os opostos se atraem”. No entanto, nem sempre é possível conviver com isso. Visões e comportamentos distintos entre casais, por muita das vezes, pode acabar tornando a incompatibilidade presente em todos os aspectos da relação amorosa.

De fato, as pessoas sempre encontrarão diferenças umas nas outras. É comum que parceiros não apresentem compatibilidade em todas as áreas. Por isso a psicóloga Randi Gunther explica a situação:

“É importante que os casais identifiquem suas características e comportamentos incompatíveis e entendam o que prejudica ou melhora seu relacionamento. Quando o fazem, podem se comprometer a negociar para fechar as lacunas ou se esforçar para ver o mundo da perspectiva do outro parceiro”, diz a especialista, ao portal Psychology Today.

Há várias razões pelas quais a incompatibilidade pode ser presente na vida de um casal. Isso não necessariamente tem a ver com todas as diferenças apresentadas, mas sim quando se tornam significativas a ponto de atrapalharem o andamento. Outros acabam lidando bem com isso.

Extraído do mesmo portal, com base nas enumerações da especialista, abaixo você confere 10 dos diversos motivos que impulsionam a falta de compatibilidade nos relacionamentos.

Leia mais:

10 razões que reforçam a incompatibilidade entre casais