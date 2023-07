Os 3 signos que podem ver o ex voltar em julho de 2023

Julho de 2023 começa com energias poderosas e intensas que podem envolver a superação de um passado que deseja voltar em sua vida.

Confira os signos que podem ver o ex regressar esse mês e como isso tende a afetar:

Áries

Mesmo com as preocupações extras com a carreira e uma posição de destaque em seus objetivos, o passado tende a regressar em sua vida. Seja em busca de uma reconciliação ou de resolver de vez uma questão, os sentimentos podem ficar confusos e é preciso ter cuidado para não atrapalhar o seu presente. Existe a necessidade de encerar ciclos e curar o coração completamente para seguir em frente.

Libra

Por mais que você esteja envolvido em muitas coisas durante julho de 2023, é possível que uma pessoa do passado regresse para complicar as coisas, principalmente em sua vida amorosa. A chance de falar sobre sentimentos de novo é alta, mesmo que tenha ocorrido distanciamento ou restado apenas uma amizade entre os dois. É hora de ouvir a intuição e decidir o que fazer com sabedoria.

Sagitário

O físico e a intuição podem avisar que alguém do passado está tentando regressar. É hora de ter uma atenção extra com ex-amores, ex-amigos ou pessoas que foram de confiança, mas não são mais. Perdoar é diferente de se disponibilizar novamente para viver os mesmos problemas e chantagens emocionais. Prefira seguir em frente e, se necessário, se prevenir de supostos ataques que possam prejudicar de alguma forma.

