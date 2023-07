Os signos que podem se sentir ameaçados no amor, mas não assumem

Alguns signos do zodíaco tentam guardar ao máximo sua pose de seguros e não assumem quando estão ameaçados por alguém em sua vida amorosa.

Confira quais são e como eles se comportam:

Áries

Por mais que seja direto e reto sobre suas necessidades, o ariano não gosta de assumir que se sente ameaçado no amor por alguém. Ele não quer ser visto como vulnerável e prefere demonstrar sua insatisfação dando o troco em outras coisas, o que pode ser muito desgastante.

Leão

Por mais que tenha um coração enorme e encare o relacionamento com franqueza, o leonino odeia sentir que perde território para os outros. Por isso, ele sentirá que a vaidade foi afetada e mostrará que o outro está perdendo seu encanto. Essa mentalidade pode até beirar o infantil se ele está muito incomodado.

Sagitário

O sagitariano é capaz de encontrar a liberdade no relacionamento, mas ele também está sujeito a se sentir com ciúme e ameaçado por quem parece brilhar mais do que ele. Quando isso acontece, seu sentido de humor dá lugar ao sarcasmo e não é difícil que encontre uma forma de tentar chamar a atenção novamente.

