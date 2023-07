Horóscopo julho de 2023 com revelações para os signos de Capricórnio, Aquário e Peixes

Julho de 2023 começou e uma nova fase de acontecimento movimentará a vida dos signos do zodíaco.

Confira as revelações de junho de 2023 para os signos de Capricórnio, Aquário e Peixes:

Capricórnio

Em julho você terá pressa para avançar e crescer em questões econômicas, você terá sucesso, basta manter a calma. Cuidado com as dívidas do passado. Você falará sobre sua carreira, lembre-se que você é muito bom em evoluir, liderar e inspirar.

Sua mente estará muito forte e perspicaz, tome cuidado para não tratar mal as pessoas que te amam, analise o que você fala. Você é muito forte e seu caráter faz de você o pilar de sua casa, não tema ao resolver conflitos.

Você encontra um amor do passado e decide se apaixonar novamente. Tenha cuidado com a inveja e não aceite comida de pessoas que você desconfia, principalmente no trabalho.

Aquário

Você vai brilhar em tudo relacionado a negócios ou fechamento de contratos. Seus números da sorte são 05 e 15. Em julho você terá a atitude de sair dos problemas que o afligem e decidir se reinventar no seu trabalho.

Seu signo tem que estar sempre em movimento para que as boas energias sejam fortes. Você recebe a proposta de um novo emprego e será em uma empresa internacional. Não abandone seus estudos e tente fazer um curso.

Não dê tanta importância ao que falam de você, lembre-se que você tem luz própria, fofocas e invejas te cercam, então não caia em provocações e foque em ser feliz. Você é muito bom em negócios e relacionamentos sociais.

Peixes

Você vai se destacar em seus projetos e terá crescimento no trabalho. Desconfie de algumas pessoas que trabalham com você porque você tem luz própria e isso os incomoda.

O dinheiro fluirá por suas mãos e você pagará suas dívidas, você está em um momento de abundância e deve aproveitá-lo. No amor, você ainda está muito apaixonado pelo seu parceiro e pode dar um passo muito especial.

Aumento de salário ou dinheiro extra. Pessoas muito importantes virão até você para ajudá-lo a crescer profissionalmente. Você terá mais sorte que o normal e intuições importantes.

Você se lembra de um amor do passado, tente conversar com ele e chegar a um acordo, lembre-se que rancores não são bons e é hora de perdoar.