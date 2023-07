Horóscopo julho de 2023 com revelações para os signos de Câncer, Leão e Virgem

Julho de 2023 começou e uma nova fase de acontecimento movimentará a vida dos signos do zodíaco.

Confira as revelações de junho de 2023 para os signos de Câncer, Leão e Virgem:

Câncer

A sorte chegará no mês de julho para o seu signo. É importante aproveitar esta boa fase que está a atravessar para concretizar todos os projetos que tem em mente.

Lembre-se que você é o sociável e comunicador do Zodíaco, por isso está sempre nos melhores eventos sociais.

Um negócio sairá bem. Convite ou oportunidade que vai te ajudar muito no futuro. No amor, você voltará a brilhar e se apaixonará muito. Casais dão passos importantes.

Você planejará suas férias ou um encontro com alguém. Sorte para fazer qualquer coisa.

Leão

O sétimo mês é de transformação positiva na saúde mental e física. Tente sair para caminhar ou afaste-se por alguns dias para estar em contato com a natureza.

Não mude nada no seu jeito de ser, continue assim com esse caráter forte. Lembre-se que o amor está sempre presente em sua vida. Cuidado com triângulos amorosos. Dois amores ao mesmo tempo.

Tente se proteger energeticamente de algum ex-amigo ou amor.

Virgem

Você se reinventará no mês de julho e fará mudanças para ser melhor em tudo que gira em torno de você e nas questões de trabalho.

Seja honesto e trabalhador, pois lhe darão as oportunidades que você esperava, apenas tente se acalmar e não caia em erros. Em questões de saúde, você ficará bem, apenas cuide dos problemas de dor de cabeça e dores nas costas, evitando a tensão nervosa.

Cuidado com as fofocas e tente resolver as coisas sendo tolerante. Aumento de salário ou novo cargo.