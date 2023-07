Horóscopo julho de 2023 com revelações para os signos de Áries, Touro e Gêmeos

Julho de 2023 começou e uma nova fase de acontecimento movimentará a vida dos signos do zodíaco.

Confira as revelações de junho de 2023 para os signos de Áries, Touro e Gêmeos:

Áries

Julho será um mês para estar com muitos projetos, lembre-se que sua energia positiva cresce mais nesta temporada. Nesses dias você poderá iniciar um negócio ou mudar de emprego.

Você ficará sabendo do casamento de um familiar e eles o convidarão de forma especial. Você deve ter cuidado com um amor do passado, pois só vão te procurar para irritar ou querer voltar, mas é melhor que você feche os círculos.

Surgirá um amor que será muito compatível com você. Cuidado com problemas hormonais e tente ir ao médico. Um projeto em um lugar distante pode ser muito positivo.

Touro

Você terá um mês para pensar muito no futuro. Lembre-se que este sétimo mês é o seu mês de sorte em questões de investimento.

Serão dias de boas energias ao seu redor, especialmente nas questões de mudanças nos projetos de vida e na procura de um emprego melhor. Aprenda a selecionar melhor seus amigos e não se deixe afetar pela inveja.

Aprenda a guardar seus projetos e só fale com quem confia de verdade. Você permanecerá muito estável com seu parceiro se for casado, e os solteiros encontrarão o parceiro ideal; deixe os outros amores que só tiram seu tempo e energia irem embora.

Procure dar início aos seus projetos e não peça opinião, siga a sua intuição.

Gêmeos

Para você, julho será um mês de sorte em questões econômicas, você finalmente decidirá comprar algo importante.

Serão dias conversando sobre muito amor profundo com seu parceiro e trará motivação no relacionamento. Você vai sentir vontade de fazer mais projetos em sua vida.

Lembre-se que seu signo é dominado pela energia sexual e quando você tem um parceiro estável tudo flui melhor. Um amor do passado vai te procurar para voltar.

Conflitos são resolvidos trabalho ou nos estudos. Procure se vestir com cores claras.