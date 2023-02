Kate Middleton chamou a atenção de todos em uma partida de rugby com visual marcante

Reprodução Kate Middleton repete look, já utilizado em 2018 @royaladdicted_new (Instagram)

Kate Middleton certamente chamou nossa atenção com seu último conjunto. A princesa de Gales participou da partida de rúgbi País de Gales x Inglaterra Six Nations no último sábado, 25 de fevereiro, onde apoiou a Inglaterra como patrona da Rugby Football League e da Rugby Football Union, enquanto seu marido, o príncipe William, torcia pelo País de Gales (já que ele é patrono da Welsh Rugby Union).

No final, o time da princesa Kate acabou reinando vitorioso, porém, não sabemos como alguém manteve os olhos no jogo quando a realeza apareceu com esse visual marcante.

A princesa de Gales optou por uma roupa real, ostentando um sobretudo feito especialmente pela Catherine Walker & Co., que ela vestiu anteriormente em 2018.

A inspiração de moda real combinou a peça jacquard com leggings pretas e gola alta preta. Conforme observado pelo Kate Middleton Style Blog, a princesa de Gales parecia estar também usando suas botas de camurça Aquatalia e carregando uma bolsa Amberley branca da Mulberry. Ela complementou o look com brincos da Mappin & Webb.

Infelizmente, se você é daquelas que querem ter o mesmo casaco da princesa, ele foi projetado pessoalmente para a realeza, o que significa que você não conseguirá encontrar uma correspondência exata

A princesa de Gales mandou fazer este casaco em 2018, quando estava grávida do filho mais novo, o príncipe Louis, de 4 anos.

Ela usou a peça pela primeira vez durante uma visita ao Instituto Karolinska em Estocolmo, na Suécia, e combinou com acessórios marrons. Agora, anos depois, adoramos ver esse deslumbrante casaco trespassado voltando.

É impressionante como Kate Middleton sempre inspira as sensibilidades de alfaiataria e sempre acerta ao reutilizar seus principais looks nos eventos.

