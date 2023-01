Moda: as 5 regras para usar terno, de acordo com Kate Middleton e Meghan Markle

O terno e o blazer têm feito cada vez mais parte dos nossos looks do dia a dia, do trabalho e até mesmo, dos looks para sair com os amigos. As realezas Kate Middleton e Meghan Markle, são duas pessoas que frequentemente usam estas peças, inclusive. Mas você sabe como vestir um, para que pareça moderno e não como se estivesse indo para um escritório abafado?

A resposta está nas fotos da realeza, onde você verá instantaneamente: esteja você desembarcando de um voo ou assistindo a um jogo, um terno pode ser um dos conjuntos mais versáteis do seu armário. A PureWow separou algumas dicas da realeza para acertar no look e nós replicamos aqui.

Abaixo, as 5 regras para usar, segundo dois dos nossos ícones de estilo

Seja monocromática da cabeça aos pés

Esteja você saindo de um avião (no caso de Middleton, ela havia acabado de pousar no aeroporto de Logan) ou saindo para beber, um terno monocromático é a roupa mais fácil e chique hoje em dia. Ainda assim, o truque para acertar é combinar tudo, ou seja, bolsa, sapato e até o cinto. Pode ser com cores no mesmo tom, mas você não quer que nada desvie seu olhar da ousadia de uma escolha de cor consistente.

Experimente um Blazer Oversize

Sim, a altura ajuda quando você brinca com o comprimento e as proporções de um terno tradicional, mas contanto que o caimento seja correto – o que significa que o blazer não puxa ou dobra na sua cintura ou quadris – pode parecer elegante, independentemente da sua altura. Além disso, os detalhes, como a colocação do bolso ou o comprimento da calça importam.

Não tenha medo de misturar e combinar

Você não precisa ter um terno completo para obter um efeito bacana. Na verdade, aqui está o que faz esse visual cantar: um blazer mais embelezado e texturizado chama a atenção, enquanto o jeans preto complementa sem competir.

Pense além do que é tradicional

O botão do blazer de Meghan Markle que está em um único lado oferece uma reviravolta atraente no que normalmente é visto em ternos (como um design trespassado). Você também pode brincar com um ajuste assimétrico ou um estilo com cinto (que Markle também experimentou). Resumindo: a adequação em si é tradicional, mas quando se trata de escolher uma, não tenha medo de colorir fora das linhas.

Em caso de dúvida, uma camiseta branca sempre funciona

Uma ótima maneira de vestir o visual, é combinar com uma camiseta ou regata branca - como a que você já tem em seu armário - também é uma maneira fácil de quebrar a cor da cabeça aos pés para uma vibe um pouco mais despojada.