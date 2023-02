Kate Middleton ousa e quebra as regras da realeza no tapete vermelho; saiba o que ela fez

Kate Middleton e o príncipe Wiliam estavam entre os nomes da lista repleta de estrelas para participar do British Academy Television Awards de 2023 (também conhecido como BAFTA) no fim de semana passado. Enquanto o casal real caminhava pelo tapete vermelho, a princesa de Gales (que nos encantou com seu lindo look para a noite) mostrou seu lado brincalhão dando um tapinha na bunda do marido, e tudo foi capturado em vídeo para os fãs da realeza poderem ver.

Em um vídeo compartilhado pela revista Vogue, a dupla real pode ser vista chegando ao evento (que aconteceu no Royal Festival Hall em Londres) e eles parecem estar todos sorridentes enquanto cumprimentam os fotógrafos e entram no local. Embora não possamos ouvir uma única palavra da conversa, a princesa Kate ri e começa a dar um tapinha amoroso na bunda do marido com a mão.

Na premiação, a princesa Kate brilhou deslumbrantemente em um vestido branco de Alexander McQueen. Curiosidade: esta é a segunda vez que ela usa o vestido, anteriormente a princesa de Gales já o utilizou durante a cerimônia em 2019.

No entanto, desta vez, a realeza fez algumas mudanças no vestido, trocando um ombro floral por uma alça para amarrar com um nó na parte superior. Como uma adição incrível ao conjunto deslumbrante, ela combinou o vestido com um par de luvas de ópera pretas desenhadas por Cornelia James.

Junto com seus escarpins Felix 105 dourados da Aquazzura, ela finalizou o look com brincos de gota dourados combinando da Zara.

Quem diria que a realeza além de investir na moda sustentável, também daria uns tapinhas carinhosos na bunda do marido em meio ao tapete vermelho? Talvez a realeza seja mais parecida conosco do que pensávamos.

Leia mais sobre o look: